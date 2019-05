Olas de progreso

Por qué no se ha inventado un sistema de suministro de energía ininterrumpido que permitiría que el estudiante no pierda su trabajo en la computadora, que el comerciante no pierda sus productos en el refrigerador o que el sistema del banco deje de funcionar. Alguien tendría que haber inventado ya este chip que se conecte a la computadora al refrigerador o al sistema del banco para que no quedemos en las penurias que nos causan los apagones. Pero no, nadie inventa algo así.

Es que parece que siempre los avances tecnológicos se mueven más en el sentido contrario a las manecillas del reloj, parecen ser un paso hacia adelante y dos hacia atrás, porque en las cosas que sí importan los avances tardan demasiado en llegar o se desarrollan demasiado rápido. Es como decía Einstein: “Todo nuestro laureado progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico”, y lo decía en 1917 cuando los celulares y las computadoras todavía no pensaban en aparecer.

Pero es cierto, esa hacha está destrozando y destrozando mucho, por lo que las generaciones que vendrán tendrán que lidiar ya no solo con los problemas usuales en la sociedad como salud física, ya que la salud mental y la distorsión de la realidad estarán tan afectadas que será difícil sanar una sociedad donde el hacha del progreso haya destruido tanto. Porque no se necesita ser un experto para darse cuenta del daño que la tecnología les está haciendo a los niños desde recién nacidos con la diferencia que ahora se ve todo normal; pues nos escandalizamos con una madre que le da a un bebe un biberón de gaseosa, pero nos causa risa una que le da a su bebe un teléfono inteligente para que juegue. Es que lo primero es irresponsabilidad y lo segundo es un juego.

Pero un juego que vamos a pagar muy caro. Parece que nos dirigimos a una sociedad sin músculos, ese es ahora el ideal que persigue la tecnología, pues ya no tenemos que salir a buscar comida, la pedimos y nos llega a la puerta de la casa, ya no tenemos que lavar nuestras ropas, solo le ordenamos a la lavadora por el mismo teléfono y esta hará todo lo necesario menos ponernos la ropa encima. Todo se encamina a evitar el esfuerzo, el movimiento es la palabra prohibida, no busque, no se mueva solo ordene.

Y el movimiento qué, el ejercicio preconizado por los médicos y los dietistas como la panacea para todos los males dónde queda. Esta sociedad sin músculos a la que nos dirigimos no quiere moverse ni física ni intelectualmente, pues el cerebro también acciona; pero tampoco queremos pensar, es mejor preguntarle a Google y esperar que todas las tareas las resuelvan los canales de Youtube. Tal parece que todo nuestro progreso se convierte también en nuestra peor amenaza, parece que las olas del progreso siempre juegan al final en contra nuestra. Eso que llamamos progreso podría ser útil si no fuera utilizado para aplacar nuestra desidia, si no fuera usado para mitigar nuestra ignorancia y buscar atajos para parecer inteligentes.

Es que las olas del progreso siempre nadan en contra nuestra o es que nos somos capaces de navegar sobre las olas del progreso que siempre nos conducen al precipicio.