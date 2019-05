La bendición del trabajo

En nuestra sociedad existe todavía la idea generalizada de que el trabajo es un asunto negativo, un mal necesario que se debe soportar porque no queda de otra. En esta percepción, el viernes es visto como liberación, pero el lunes, el inicio recurrente del suplicio.



Cuando nos enojamos decimos “se me salió el indio”, pero en cuanto a este concepto erróneo del trabajo deberíamos decir: “se me salió el ibérico”. Como nos indicara el teólogo Emilio Antonio Núñez, fueron los españoles los que trajeron la idea de que el estado óptimo del ser humano es cuando está libre de la necesidad de trabajar, por eso esclavizaban para que otros tuvieran que hacer la labor que les correspondía a ellos.



En la Biblia nunca se indica que el trabajo es una consecuencia de la caída, ni tampoco se nos dice que es algo malo o que atenta contra el bienestar humano. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios los puso a trabajar, a labrar la tierra y cuidarla (Génesis 2:15), también a ponerle nombre a los animales (2:19).



El trabajo forma parte del plan perfecto de Dios para la humanidad, ya que a través de él la persona desarrolla sus facultades, su creatividad y su sentido de responsabilidad. El paraíso era paraíso, en parte, porque el ser humano tenía “el privilegio y la responsabilidad de trabajar” (Núñez). Por eso en las Escrituras el ocioso o el perezoso son mal vistos, ya que, en el fondo, se convierten en seres humanos atrofiados.



Claro, está también que, en la Biblia, el trabajo no es un fin en sí mismo, sino un medio para la realización plena del ser humano, por eso Dios instituyó el día de descanso, para que el ser humano evitara la tentación de ser esclavo del oficio.



En nuestro país debemos recuperar esta visión bíblica del trabajo y rogar a Dios para que aquellos que no tienen empleo puedan obtener uno y gozar así de la bendición de trabajar.