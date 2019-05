Víctimas de nosotros mismos

Uno de los malos hábitos, uno de los vicios que más obstaculizan el acceso a la serenidad y a unas relaciones armónicas con los demás es el victimismo. Cuando pensamos que el mundo, las personas que lo habitan y las circunstancias que se nos presentan están en contra nuestra, resulta muy difícil que encontremos la paz interior y que sepamos llevarnos bien con la familia, con los amigos, con los colegas y, no digamos, con los extraños.

El victimismo tiene muchas maneras de manifestarse. Una de las más notables se traduce en la costumbre de quejarnos de todo y de todos: el frío, el calor, el tráfico, el Gobierno, la mujer, los hijos, etc. Y como no hay realidad ni personas perfectas sobran razones para entonar desde temprano una cantilena trágica, un lamento de plañidera que enturbia los ambientes en que nos vamos moviendo a lo largo del día y nos roba la posibilidad de descubrir y reconocer las virtudes que adornan a los que nos rodean o los pequeños deleites que la vida suele ofrecernos casi ininterrumpidamente.

Y como las palabras ordinariamente van acompañadas por gestos, el que se queja de todo y de todos acaba por tener el ceño fruncido permanentemente, una cara de pocos amigos, un rictus amargo que invita a mantenerse a distancia.

La víctima “oficial”, además, cuando comete un error mira a su alrededor en busca de culpables. Si conduce su auto en forma distraída, usando el celular, por ejemplo, y tiene un accidente, no reconocerá su imprudencia; si algo le molesta, y por eso pierde el poco buen humor que posee, dirá que los demás lo provocan; si los proyectos no funcionan, la culpa será de los colegas, y si le va mal en el amor es porque su pareja no ha sabido valorarlo o porque no lo merecía.

El que profesa el victimismo, encima, acostumbra autocompadecerse. Pensamientos como pobre de mí, nadie me entiende, si supieran lo que valgo, rondan con frecuencia sus cavilaciones y su imaginación. Llega, incluso, a creer que otros buscan hacerle daño y, por lo mismo, se vuelve desconfiado y receloso. Como se imaginarán, convivir con alguien así resulta arduo, difícil, complicado. Hay que saber seleccionar las palabras y los gestos cuando haya que interactuar con él y saber medir el impacto afectivo que lo que digamos o hagamos cause en su barroca personalidad.

Al final, cuando nos sentimos o nos hacemos las víctimas no somos más que víctimas de nosotros mismos, de nuestra hipersensibilidad o de nuestra imaginación desbocada. Hará falta una cura de sencillez, de descomplicación, para aspirar a la felicidad propia y a la de los que ha tocado en suerte ser nuestros parientes, amigos o compañeros de trabajo.