Escribir sobre política es una tentación a pesar que es un tema desgastante e ingrato. Pero hay que hacerlo. Ya no soportamos esa política que denigra. Y peor aún del discurso político que ofende e irrespeta al contrario y a la población en general. Porque en la actualidad solo se limita a atacar el bando contrario. No ofrece soluciones. Y le causa al pueblo un daño colateral en su aspecto emocional porque es partícipe de violencia verbal, calumnias y mentiras, que le crean intranquilidad.

El discurso político ya no trata de planes de gobierno, de estrategias para sacar el país adelante. Exclusivamente se trata de desprestigiar al contrario y hacerlo lucir mal. Cualquier cosa menos retórica.

Es moda actual el candidato político irreverente con todos. Y es un discurso que genera adeptos. Los jóvenes están deseosos de un líder que confronte con lo establecido. Que ofrezca vida fácil, soluciones radicales, cambiar lo establecido, enterrar dinosaurios, minimizar los valores humanos, y que demuestre un desprecio total para el que no piense igual. A los jóvenes no les importa quien. Les interesa cómo. Que se desligue de lo tradicional y actúe como ellos.

Eso es lo que vemos diariamente en nuestro patio. Foros y entrevistas a políticos insustanciales en contenido, saturados de insultos y confrontación. Están alienando la cultura del pueblo con sus actuaciones baratas. Pero ese circo vende. De hecho pudiera considerarse el primer producto de consumo del país. Vivimos y sufrimos de la política vernácula. La hacemos cotidiana.

Pero ese no es nuestro quehacer. Nosotros los ciudadanos comunes tenemos vidas propias, con problemas de todo tipo y con necesidades distintas que atender y no podemos prestar oídos o pensamientos a un drama que no nos corresponde. Vivimos idiotizados en la piel de X o Y líder político. Hasta los defendemos con pasión.

Es un difícil panorama el superar esta etapa del comportamiento político. No se visualiza un líder que realmente sea una solución. Por lo menos en los actuales. Y de los llamados outsiders (palabra de moda en política ), tampoco. Estos son peores que los de “adentro”. Generan duda, demeritan, descalifican y minimizan la inteligencia del resto desde lugares seguros sin exponerse a ser juzgados.

Nosotros, los de a pie, debemos solucionar esto. Hay que cambiar la forma de cómo se ha estado haciendo. Cambiar las reglas del juego. Y deberíamos de ir pensando en incorporarnos activamente a la política y desplazar a los de oficio. Ya es necesario. No los podemos dejar más tiempo.

Como aseveró el reconocido escritor Stephen Covey hace algún tiempo: “Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos obteniendo lo que estamos obteniendo”. Más claro, imposible.