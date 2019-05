Un millón o 1,000,000

“El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras registra un millón 898 mil 966 hogares, de este total, el 32.8% es sostenido por mujeres “ es una expresión que encontré en un diario capitalino, un enunciado escrito con lo primario con que un redactor cuenta en materia ortográfica, específicamente en el manejo de la escritura de números. Estoy muy seguro que el reportero no sabe escribir números de cifras altas. y lo que hizo fue una especie de batiburrillo, una mezcolanza. Lo más práctico si el redactor desconoce la escritura de cifras es hacerlo en palabras “un millón ochocientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y seis”; pero si reconoce los números en cifras, lo correcto es “El Comisionado Nacional de derechos Humanos de Honduras registra 1,898,966 hogares, de este total, el 32.8% es sostenido por mujeres”. Los números pueden escribirse en palabras o en cifras, todo dependerá del contexto; así, cuando se reproducen citas textuales lo ideal es anotarlos en palabras: “Yo pensé que mis doscientas treinta libras jamás las iba a rebajar”. Pero cuando la idea de orden es importante o el número sirve para referenciar un elemento de una serie, en esos casos se escribe en cifras: “Página 345”, “Nací en el 2 de diciembre de 1953”, “Vivo en la calle 16, entre 5 y 6 avenidas Por regla general, y muy aconsejable, cuando se escribe un texto, los números entre el cero y el nueve tienden a escribirse con letras: “ocho mujeres y cinco hombres”, “Tres amigos llegaron en nueve minutos”. Los números entre el diez y el veinte se escriben indistintamente en letras o cifras: “Pagué diez lempiras”, “Préstamo 10 lempiras”, “Solo cobré veinte lempiras”. A partir del veinte se deben escribir los números en cifras: “Se pagan 22 lempiras de peaje”. “Ganas 13,646 lempiras al mes”. Es importante tomar en cuenta que cuando los números se escriben en letras deben ir en una sola palabra desde el veintiuno hasta el veintinueve. A partir del treinta y hasta el noventa y nueve deben escribirse en dos palabras: treinta y uno (31), cuarenta y cinco (45) noventa y ocho (98). La unidades de millón van con letras: un millón, dos millones; decenas de millón, centenas de millón, millares de millón, van con cifras y palabras: 10 millones, 60 millones, 200 millones. 2,000 millones, Si el número no es múltiplo exacto, entonces todo va en cifras:1,356,890. Es incorrecto escribir 10 mil, 100 mil, 348 mil, etc.,