Sin crítica se pierde el rumbo

En un viaje a la ex-URSS, unos años después de abandonar el socialismo real, destruir las estatuas de Lenin y tirar a la basura las teorías de Marx, asistí a la plática de un alto exfuncionario del régimen soviético. Describió todos los errores que llevaron al Gobierno socialista a implementar políticas que generaron escasez, colas interminables para conseguir alimentos, desempleo y pérdidas de las libertades, que culminaron con la miseria de más del 90% de la población.



Después de la plática le pregunté al exfuncionario, exsocialista, por qué habían llegado a tan lamentable situación. Su respuesta deja una gran enseñanza, válida en estos días: “Controlábamos todo, no había oposición, y cualquier crítica de una persona o grupo era acallada inmediatamente. No sabíamos qué opinaba la gente de nuestras políticas económicas, guardaban silencio por miedo, solo se escuchaban los aplausos de miembros de nuestro partido a todo lo que hacíamos. La falta de una prensa que criticara las acciones del Gobierno nos llevó a perder el rumbo”.



Eso mismo pasó en mayor o menor grado en la China de Mao y en la Cuba de Castro, y puede pasar en México si el partido en el poder busca acallar a quienes critican los dichos y programas de su presidente. Si el presidente critica a las calificadoras, legisladores de su partido a las pocas horas dicen que presentarán un proyecto de ley para “descalificarlas” y hasta negarles el permiso de opinar en México si bajan su calificación, pues “las calificadoras -dijo un senador de Morena- están para calificar, no para descalificar”. Esa expresión refleja el grado de ignorancia en materia económica de algunos legisladores, que en su afán de hacer eco a todo lo que dice el presidente lo pueden llevar a perder el rumbo. “La crítica racional es la base del progreso”, señaló Karl Popper, uno de los grandes filósofos del siglo XX.