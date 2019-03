Intolerancia de intolerantes

Hace unos años atrás leí una columna de Mario Vargas Llosa, célebre escritor peruano y premio Nobel de Literatura, titulada “Salir de la barbarie”, donde defendía la unión civil homosexual en su natal Perú, haciendo énfasis en que la paz se construye cuando existe libertad en todo sentido. Estamos de acuerdo con él en que el ser humano es libre y nadie debería coartar ese albedrío (aunque a veces no estemos de acuerdo con las decisiones del otro), salvo que vaya contra la ley.



Sin embargo, lo que me pareció contraproducente del escrito es que mientras por un lado se habla profusamente de la libertad, por otro se ataca a los que piensan diferente, y esto lo hace el autor cuando tilda a cierto sector de la Iglesia católica e iglesias protestantes de “cavernario”, “ignorante”, “troglodita”, “prejuicioso”, “fanático” e “irracional”, por oponerse al matrimonio homosexual.



Esta actitud refleja una postura, hasta cierto punto generalizada, de nuestras sociedades actuales, donde se socava la esencia misma de la libertad y la tolerancia, ya que lo que se predica es “acepta mis puntos de vista, pero yo no acepto los tuyos”. Y este talante se puede apreciar en (no en todos cabe aclarar) ateos, religiosos, políticos, académicos, no académicos, etc., incluso hasta en las pláticas más triviales sobre gustos deportivos o sobre la evaluación de la realidad social.



El concepto de libertad nos recuerda que vamos a convivir con formas de pensar totalmente opuestas a las propias, pero ante las cuales debemos desarrollar un diálogo constructivo en la medida de lo posible, sin necesidad de llegar al agravio, el ataque, el insulto o la ofensa. El concepto de tolerancia nos recuerda que todos tenemos derecho a defender nuestras posturas, pero también todos tienen el derecho a defender las propias, a ser escuchados sin ser víctimas de ningún tipo de desprecio.



Si no obramos así, estaremos abonando el terreno para una sociedad cada vez más violenta e intolerante, por más que nos llenemos la boca con palabras como libertad y tolerancia.