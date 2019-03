El usurpador y el video

En el mismo centro de la crisis en Venezuela está la ilegitimidad de Nicolás Maduro. ¿Y por qué no es el presidente legítimo? Por haber participado en dos fraudes, por ser responsable del asesinato de “cientos de jóvenes en las calles”, según su exjefe de inteligencia Hugo Carvajal, y por usar la represión para mantenerse en el poder, por eso le llaman el usurpador en Venezuela.

Maduro nunca fue un demócrata. ​El caudillo Hugo Chávez lo escogió por dedazo para continuar con la revolución bolivariana. “Elijan a Nicolás Maduro como presidente”, le pidió Chávez a sus seguidores, poco antes de su muerte en 2013, y en un momento en que pocos pensaban que podría haber chavismo sin Chávez. Ese es su origen antidemocrático. ​Maduro se trepa al poder, usando todos los recursos del Gobierno en las sucias elecciones de 2013 -que supuestamente gana con el 50.61% de votos.

Hay graves denuncias de irregularidades e intimidación en lugares de votación por parte de “colectivos” armados. El candidato opositor Henrique Capriles desconoce los resultados e impugna las elecciones, pero el aparato chavista se impone. ​Luego vino el fraude de 2018. Maduro adelanta ilegalmente las elecciones para el 20 de mayo de ese año, inhabilita a candidatos de la oposición que le podrían ganar -como Capriles y el prisionero político Leopoldo López-, prohíbe la presencia de observadores internacionales y hace su propio conteo a través de un organismo que él controla (Consejo Nacional Electoral). Esto es como un partido de fútbol en el que no llega el equipo contrincante, se juega sin árbitro y donde se inventa el marcador final. Así es como Maduro “gana” con el 67% del voto; otro fraude.

Maduro es la definición perfecta de un usurpador: cometió fraudes electorales, sus fuerzas de seguridad y sus “colectivos” han asesinado y torturado -según el reporte de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU- y tiene en prisión a 989 prisioneros políticos, de acuerdo con Foro Penal. La única alternativa para muchos ha sido huir del país. Casi tres millones se han ido en los últimos tres años. La revolución bolivariana ha fracasado después de 20 años. La inflación es de un millón por ciento anual (dice el FMI), el salario mínimo es de cinco dólares al mes y Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Por su culpa, millones de venezolanos sufren de enfermedades, desabasto y pobreza extrema.

Se lo dije en su cara a Maduro en la entrevista que tuvimos el lunes 25 de febrero en Caracas. Le mostré un video -de tres jóvenes comiendo de un camión de basura- que iba en contra de su narrativa triunfalista y de progreso social. No lo aguantó, se paró y terminó la entrevista. Y ya que estamos con el asunto del video -y aquí lo pueden ver https://bit.ly/2TMnqwD – déjenme explicarles por qué es tan fuerte. Sí, es cierto, en todo el mundo -incluso en Estados Unidos- se puede ver a gente comiendo desperdicios; pero este video tiene otra dimensión por las siguientes razones:

1) Por este video es que Maduro termina la entrevista y no por ningún otro. No conozco a otro gobernante que haya reaccionado de la misma manera. 2) Nadie me lo dio. Lo filmé yo con mi celular. Y no fue un “show mediático”, como trató de insinuar el régimen. El diario El Mundo de España entrevistó días después a Jésus, uno de los jóvenes que aparecen en el video, y corrobora todo lo ocurrido. 3) Dos de los tres jóvenes del video critican directamente a Maduro por su situación y piden su renuncia. 4) Ocurre a solo unos minutos del Palacio de Miraflores. 5) Desmorona el mensaje oficial de que Venezuela está mejor con Maduro y los chavistas en el poder.

Por eso este video es distinto y se hizo viral. Afortunadamente lo enviamos a las oficinas de Univision en Miami antes de la entrevista, pero no corrieron la misma suerte nuestras cuatro cámaras y todo el equipo técnico que fue confiscado luego del encuentro con Maduro. Hoy, todavía, no nos lo han devuelto, ni las tarjetas donde se grabó la entrevista. Maduro es un usurpador y parece ser que muchos miembros de su régimen también están en el mismo negocio. Si a Maduro le molesta tanto que le llamen “usurpador” basta con que regrese lo que no le pertenece.