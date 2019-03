“Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre”: Gabriel García Márquez.

La decisión que cruza la línea muy fina del destino nace cuando un hombre se plantea ser padre y cuando recibe en sus brazos a los hijos. El entusiasmo de verse es un reflejo en sus hijos, esto hace al padre ser más organizado, activo. La paternidad le hace madurar para bien si se tiene la mejor actitud, pues los beneficios de la paternidad son notorias en una relación cercana de influencia, disciplina y corrección. Así, los hijos desarrollan un mejor comportamiento, menos síntomas de depresión, soledad y tristeza, la salud mental y emocional, una mayor seguridad y confianza. Es maravilloso cuando uno juega con los varones hijos y todos jugamos de forcejear con ellos, al final terminamos riéndonos o llorando; pero eso ayuda a que los hijos corran riesgos en la vida y exploren más.

El rol de estar pendiente y cuidar de ellos logrando una mayor empatía puede cultivarse sobre todo en la infancia y adolescencia. Los hijos nunca olvidan esos momentos que compartimos con ellos, y aunque uno ya no esté presente siempre dirán: ‘recuerdo cuando mi padre me acompañó y ayudó en mi dificultad’. La paternidad afirma la identidad de un hijo. “Es un hombre sabio el que conoce a su propio hijo”: Willian Shakespeare. No permitamos perder una generación.

“Yo, pues asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí”: Lucas 22:29 RVR60. La paternidad de Dios nació en la eternidad y de todos los nombres él escogió llamarse Padre. Nuestro credo y profesión de fe dice “Padre nuestro”: Mateo 6:9. Tome su lugar como un hijo de Dios y reciba su herencia, nunca piense como extranjero, pródigo, mendigo o bastardo, usted nació para triunfar. Dios es su Padre, asuma su responsabilidad y viva por la eternidad.