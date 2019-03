Hace unos días, el calendario nacional marcó la fecha destinada a celebrarles a los padres de nuestro país. Y como ha pasado antes, la festividad tuvo una presencia discreta, nada comparada a celebraciones que vendrán después, pero yo pregunto ¿debe ser siempre así?



¿No podemos hacer nada más por aquellos hombres que cumplen con cabalidad tan noble labor? Si bien es cierto no todos han asumido el reto o no han comprendido la importancia de formar la vida de sus hijos, hay hombres que merecen todo nuestro respeto y admiración.



Y si no tuvimos uno en nuestro núcleo familiar, creo que más de alguno debemos conocer fuera de él.



Estos son todos aquellos que aun después de un día lleno de trabajo y responsabilidades llegan a su hogar para ayudar a sus hijos en el desarrollo de sus tareas, los que han hecho a un lado sus profesiones u oficios para asumir el rol de madre y padre. Aquellos que no tienen temor de jugar a las muñecas con sus hijas y de hacer el ridículo para hacer sonreír a sus hijos.



Aquellos que han dejado un enorme legado en nuestras vidas y corazones, que nos enseñaron el valor del respeto y la compasión. Los que no se desaniman al no recibir la gratitud que merecen. A todos estos padres les recuerdo que su entrega y amor no son en vano, pues su legado vivirá en la vida de sus hijos hasta el fin de sus días.



Y no olviden que en este asunto no están solos, tienen el ejemplo supremo de Dios, quien nos ama tanto y se deleita en llamarnos sus hijos, si creemos en él y recibimos su perdón (1 Juan 3:1).



Levantamos nuestro corazón y nos llenamos de gozo por todos los hombres valientes que han asumido el reto de formar hombres y mujeres que transformen nuestra sociedad con el poder de Dios en sus vidas. ¡Feliz Día del Padre hondureño!