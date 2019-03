Mi experiencia como voluntaria comenzó el año pasado en el barrio de Nazaret, Valencia, España, y la viví con la Asociación para la Solidaridad, cuenta Blanca García. Para mí fue una semana difícil de describir con palabras: realizamos un campamento por las mañanas en el colegio del barrio y cada día era una aventura.



Organizábamos juegos en el patio, les ayudábamos con la tarea de escuela, hacíamos batallas de agua, les acompañábamos en el almuerzo... En definitiva, no parábamos ni un segundo. Esta semana me sirvió para darme cuenta de la realidad que nos rodea, que está más cerca de lo que pensamos y que muchas veces, aunque pienses en ello y seas consciente, hasta que no te enfrentas a ella no llegas a implicarte y a conocerla de verdad.



Es por ello que mis ganas de seguir siendo voluntaria no pararon, y tuve la suerte de poder ir con nueve voluntarias increíbles al campo de misión que Asociación para la Solidaridad tiene en Santa Anita, Perú. Estuvimos trabajando en diferentes comedores durante un mes.



Yo concretamente estuve en el comedor Virgen de Rocío con mi amiga Patricia. Creo que a cualquier voluntario, antes de comenzar su voluntariado, se le pasan millones de cosas por la cabeza: ilusión, nervios, expectativas, emoción, inquietudes, ganas de empezar...



Lo curioso es ver cómo todas esas ideas van cambiando, que los miedos finalmente se convierten en seguridad, que esas expectativas que tenías le dan la vuelta completamente a lo que de verdad sucede.



Con todo esto, quiero decirles a todas las personas que les pueda llamar la atención hacer voluntariado que si, por miedo, inseguridad, falta de tiempo o por cualquier motivo no se atreven, den el paso, que sean valientes. ¡Hay muchas maneras de ayudar y solo tienes que encontrar la tuya!