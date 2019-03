¿Dónde está lo mejor de su historia?

Frank Lloyd Wright ha pasado a la historia como uno de los principales maestros de arquitectura. Nació en 1867 y murió en 1955. Diseñó casas y edificios alrededor del mundo. Desde el hotel Imperial de Tokio, en Japón, hasta la famosa Casa Fallingwater, en Ohiopile, Pensylvania, edificada sobre una roca directamente encima de una enorme cascada. Se le consideró un rebelde que se adelantó a su época.



En un homenaje que se le rindió en 1954 en Nueva York, donde se mostraron fotos de los bellísimos edificios diseñados por él, incluyendo casas y estructuras magníficas de todo tipo, dada su avanzada edad, se consideraba que estaba llegando al final de su prolífica y exitosa carrera. Un periodista le preguntó: “De todos esos diseños tan bellos, ¿cuál es su favorito?”.



Sin pestañear, Frank Lloyd Wright respondió: “El próximo”. ¡Un hombre a sus 87 años enfocado al futuro! ¿No le parece maravilloso? Joel Osteen, en su libro “Lo mejor de ti”, nos dice que no debemos conformarnos nunca con los éxitos del pasado. Y añade: “¡El mundo entero está esperando tu próxima aventura!”. En otras palabras, lo mejor de la historia de cada uno de nosotros debería estar todavía por escribirse. Frank Lloyd Wright lo demostró así.



Y aunque murió en 1955 en Phoenix, Arizona, ciudad en que había nacido 88 años antes, muchos de sus proyectos se convirtieron en realidad aun después de muerto. Una muestra espléndida es el museo Guggenheim, construido en 1959 y aún hoy un orgullo de la ciudad de Nueva York.



Siempre deberíamos estar buscando una nueva forma de utilizar nuestros talentos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer más y hacerlo mejor. ¿Por qué entonces tanta gente vive tan por debajo de su verdadero potencial? Los expertos nos dicen que por dos motivos: uno, vivimos “hipnotizados al enfocarnos solamente en nuestras limitaciones” y esto no nos permite “descubrir nuestras fortalezas”.



Y dos, nos conformamos con demasiada facilidad con un desempeño mediano, aunque sea pasadero. Recuerde siempre que lo mejor de nuestra historia debería estar siempre por escribirse.



LO NEGATIVO: Concentrarnos en nuestras debilidades y adquirir así mentalidad de mediocridad.

LO POSITIVO: Emplear nuestras fortalezas y hacer realidad los sueños que Dios nos dio cuando vinimos a este mundo.