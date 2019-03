Dos vidas confabuladas

Recuerdo como si fuera ayer mi primer día de escuela. Contaba entonces con seis años de edad. Recuerdo el temor que sentí cuando mi padre me abrazó para despedirse. El beso que le di, lo salado del sudor en sus mejillas. A la larga, ese beso se convertiría en el recuerdo más nítido de mi relación con mi padre.

Recuerdo la tristeza y el desamparo que sentí cuando lo vi desaparecer por el portón de la escuela. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. Imagino que él iba con su corazón roto también. El murió 5 años más tarde. Súbitamente, por enfermedad, en el extranjero. Y es triste cuando reflexiono sobre esta situación. Vivir la vida sin un padre. Sin su presencia y seguridad. Sin su ejemplo y consejo. Sin su apoyo. La mayoría de los jóvenes no lo valoran porque en la normalidad de sus vidas la figura paterna existe. Lejos de valorarlo antagónizan con el porque representa autoridad. Y la reflexión es válida analizando los momentos actuales. Tiempos difíciles para las relaciones personales de todo tipo. Especialmente padres e hijos. Demasiada influencia negativa causada por las redes sociales y la tecnología de las comunicaciones.

Los padres descuidan su responsabilidad como mentores y los hijos encuentran ejemplos a seguir fuera de casa. Becerros de oro. Brechas generacionales. Puentes de comunicacion rotos. La enseñanza por antonomasia, de padres a hijos, corre el riesgo de ser un recuerdo. De ser parte de la historia. Ha perdido vigencia ante la escalada del modernismo carente de sensibilidad. Desechan el ejemplo de sus padres porque la vida ahora se rije por ideales distintos.

Los jóvenes de hoy, y de siempre, deben atesorar el verdadero significado de la figura paterna. Aprovechar sus vidas, disfrutar su apoyo, analizar su ejemplo y tomar lo mejor del mismo, honrarlos. En los difíciles años de la adolescencia no deben distanciarse de ellos. No existirá en sus vidas, nunca, nadie, con mayor interés de aconsejarlos y transmitirles su experiencia de vida de una manera genuina y llena de propósito. Desde mi propia experiencia puedo decirles a esos jóvenes que no pierdan la oportunidad de tener un padre. No es lo mismo tenerlo y rechazarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Toda mi vida he cargado con el pesar de no haber disfrutado a mi padre.

Esa mañana en la escuela los dos sufrimos. El porque me dejaba solo y yo porque el se iba dejándome. Unos años más tarde nos separaríamos para siempre. Con los años aprendí que esas son las vivencias que le dan un sentido a la vida. Que independientemente del tiempo que dos personas pasan juntos en una vida, los buenos momentos, los buenos ejemplos confabularán siempre a favor. Nunca en contra. ¡Hijos, celebren la vida de su padre hoy y siempre !