Sabas, proyecto de supervisión médica

Yuri Sabas me ha llamado para comentar mi artículo anterior. Me ha explicado que no ha estado hospitalizado en una clínica privada y que su proyecto no es vengativo. Busca que se supervise la calidad del servicio médico, público y privado, por lo que propone la creación de una entidad supervisora de los servicios de salud.

Al leer el proyecto tuve la impresión de que se trata de vigilar la operación sanitaria, igual que se hace con los bancos, aseguradoras y a las cooperativas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como si tuvieran la misma naturaleza de los centros de salud, hospitales regionales y generales. Tal similitud me resulta inadmisible y, en consecuencia, aceptar que requieran el mismo trato.

En lo que estoy de acuerdo es que la calidad del servicio hospitalario que reciben los pobres, el 85% de la población, es deficiente y mala. Discrepo con Sabas en que para resolver el problema haya que intervenir, regular y establecer parámetros económicos a la asistencia que se brinda en los hospitales privados, que, por su naturaleza, tienen la obligación de dar un buen servicio médico, ya que los enfermos tienen otras alternativas.

Porque hay algo que Sabas no conoce, que mientras en el sistema público no hay competencia entre centros de salud y hospitales para satisfacer a los usuarios, en la medicina privada hay una lucha silenciosa pero efectiva por fijar su prestigio en función de los resultados. Y, además, hay diferencias entre lo que cuesta una cirugía, un parto o un tratamiento preventivo de un hospital a otro; esto es importante. En vez de regularlo para volverlo igualitario se le debe apoyar para que aumente la competencia y que esta sea conocida por el público que rechace la mala calidad del servicio público.

El servicio público es deficiente. La demanda ha crecido empujada por la pobreza, reducida la clase media que antes buscaba hospitales privados. Aunque estoy en desacuerdo con crear nuevos organismos burocráticos hay que mejorar el servicio público sanitario. El pueblo, entre más pobre, peor servicio médico recibe. Cuando no hay medicinas básicas fallan los quirófanos, los equipos están inoperables y la seguridad y el trato es muy deficiente.

Creo que el proyecto de Sabas puede ser perfeccionado con el apoyo de expertos salubristas, estableciendo obligatoriedad de todos los funcionarios de atender sus enfermedades en hospitales públicos. Así conocerían los problemas que tienen los médicos y las enfermeras para atender a los pacientes que no tienen siquiera seguridad mínima, ya que cuando los delincuentes quieren resolver sus diferencias los guardias de seguridad salen corriendo.

Como dice Lizardo Zelaya, discutamos. La propuesta de Yury Sabas tiene base, le falta precisión y visión global. Legislar no es cosa secreta, sino que actividad participativa. En este caso deben participar los enfermos recuperados y los sanos que, algún día, enfermaremos.