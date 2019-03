“Abandonarse al dolor sin resistir, suicidarse para sustraerse de él, es abandonar el campo de batalla sin haber luchado”: Napoleón.

Se debe recordar que cada año se suicidan alrededor de un millón de personas, esto significa una muerte cada 40 segundos. Podemos mencionar, según estudios en el departamento de medicina, que los factores que contribuyen son la esquizofrenia, trastornos de estrés postraumático, problemas serios a nivel financiero, el consumo de drogas y alcohol, depresión y trastornos bipolares.

Esto es el resultado de una frenética revolución emocional o un desequilibrio bioquímico que se asocia con la depresión y el temor, por ello es de sumo cuidado cuando usted ve en personas estos elementos: los cambios de humor, pasar de un estado de alegría un día y al día siguiente en forma aislada y desalentado, el aumento de consumo de alcohol y drogas, despedirse de personas como si fuera definitivo, hacer afirmaciones como “quisiera estar muerto”, “desearía no haber nacido”, “voy a matarme”, ya que se ha comprobado que los hombres son más propensos que las mujeres a morir por suicidio; las mujeres son dos veces más propensas a intentar suicidarse.

Si la persona se siente desvalorizada, agitada, aislada, hay abuso de drogas y alcohol, antecedentes familiares de trastornos mentales, enfermedades crónicas, estos también son índices en los que se debe poner mucha atención. Es una realidad que la práctica suicida siempre existió y bíblicamente pasó, como el caso de Sansón, Jueces 16:29:30; Saúl y su escudero, 1 Samuel 31:4:15; Ahitofel, que era el consejero del rey Absalón, 2 Samuel 17:23, Judas, Mateo 27:5. Dios dio la vida a cada ser humano, lo que nosotros hagamos con ella es el regalo que le damos a Dios. Nosotros no somos los propietarios de ella para usarla y disponerla.

“Dios mío, tú me conoces muy bien; ¡sabes todo acerca de mí! Sabes cuándo me siento y levanto; ¡aunque este lejos de ti! Me lees los pensamientos! Sabes lo que hago y lo que no hago; ¡No hay nada que no sepas!”: Salmo 139:1-3 TLA. Dios es real.