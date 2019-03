Muerte al volante

Noticias de rotativos nacionales:

23 enero 2019: Padre e hija que se transportaban en moto mueren arrollados por rastra en Puente Alto, Choloma.

18 febrero 2019: Ya se registran 55 motociclistas muertos en lo que va de 2019.

22 febrero 2019: Tres muertos y varios heridos deja múltiple colisión en Santa Cruz de Yojoa.

24 febrero 2019: Tres muertos deja triple colisión vial en Taulabé, Comayagua.

Según la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, hay un promedio diario de 30 accidentes de tránsito. En 2018, más de 1,500 personas perdieron la vida en accidentes viales a nivel nacional. Dos motociclistas mueren diariamente producto de accidentes, fatales en su mayoría. Están muriendo seres humanos a montones. Todos los días. Calles teñidas de sangre, llanto, dolor y luto. Imágenes dantescas, olor a muerte. Y no hay quien pueda detener esta locura. Alguien no está haciendo bien su trabajo.



En países desarrollados se tomaron decisiones drásticas con leyes más estrictas para disminuir estos accidentes. A la reglamentación existente la endurecieron más, incluso con penas severas con cárcel. Pero el éxito no estribó en las leyes, sino en su aplicación. En nuestro país los encargados de aplicar las leyes de Tránsito no cumplen su deber. La impericia, el exceso de velocidad, la imprudencia temeraria, junto al alcohol y drogas, son la combinación fatal.

Los conductores de rapiditos, de taxis, de rastras y motocicletas han transformado calles, avenidas y carreteras en zonas macabras adonde la muerte viaja al volante.

Los agentes de Tránsito se hacen de la vista gorda. Sus superiores permiten. No sancionan a nadie. Y se ha creado una percepción de impunidad en los infractores. Nada los detiene. Tenemos leyes que no se aplican. También tenemos que analizar qué pasa en este país con sus ciudadanos. Nos estamos volviendo peores que losanimales. Somos violentos. No respetamos bienes, vidas, nada. Si no hay violencia, la creamos. No podemos vivir sin ella. Disfrutamos el morbo del dolor ajeno.

Detrás de todas estos números, fechas y estadísticas están las familias de todas estas personas que perecen en estos accidentes automovilísticos.

Miles de sueños truncados, disminución en la calidad de vida de hogares por falta de sustento, lesiones incapacitantes permanentes. Y los traumas emocionales que quedarán en los sobrevivientes de por vida. El dolor es insuperable y la memoria recuerda.

Es imperativo que cese esta carnicería causada por estos desajustados mentales. Este país ya no puede con tanta desgracia, y tanto desgraciado al volante.

La autoridad DEBE. Agentes. Superiores. Superiores de los superiores. Mandamases. Alguien. Ya.