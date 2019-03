El tema de la semana ha sido el ataque del cardenal Kasper contra el cardenal Müller, Este publicó una “Declaración de fe”, en la que exponía los elementos básicos que debe tener la fe católica para reconocerse como tal. Justificaba esta declaración de fe por la confusión que hay en la Iglesia y que está llevando a muchos fieles a alejarse de la misma.

La respuesta de Kasper ha sido tan dura como absurda. Le ha dicho que no hay confusión y que, si la hubiera, la culpa sería precisamente de Müller y de los que, como él, se niegan a aceptar lo que se llama el “nuevo paradigma”. Primero, vamos con los hechos: admisión a la comunión de los divorciados vueltos a casar, de los que viven sin casarse -sean homosexuales o heterosexuales- y de los protestantes casados con católicos, petición del diaconado femenino como paso hacia el sacerdocio de las mujeres, aceptación al menos en el lenguaje de la ideología de género. Claro que nada de esto ha sido aprobado oficialmente por el Papa, pero sí promovido por personas que se declaran muy próximas a él. Esto crea confusión y la culpa no es del que la denuncia, sino del que la promueve.

Acusar a Müller de ser responsable de esa confusión es como acusar a la víctima de una violación de ser culpable de la misma por haber ido a la policía a poner la denuncia. No solamente enseñan cosas contrarias a la Palabra de Dios y al Magisterio, sino que si te atreves a protestar te echan la culpa de que la Iglesia de hoy no sea una balsa de aceite. Es decir, si hay un fuerte oleaje que parece a punto de hundir la barca de Pedro no es por culpa de los que soplan sobre las aguas para levantar las olas, sino por culpa de aquellos que no se someten dócilmente al nuevo paradigma. Los perseguidos son los culpables. Los mártires son los responsables de su martirio, por su obcecación. Culpabilizar a las víctimas o a los que los defienden, de eso es de lo que se trata. Zanahoria -prebendas y nombramientos- para el que se somete y palo para el que protesta. Que Dios nos ayude a ser fieles. Pecadores, por desgracia, pero fieles.