Reiniciar mis clases

Leí hace unas semanas lo siguiente: “A los cerca de 200,000 jóvenes de unos 150 países que asistirán, la mayoría latinoamericanos, el Papa argentino los exhortará a cumplir una verdadera revolución”, un parrafillo en el que noto un gentilicio nada constructivo: “Papa argentino” . Papa, pontífice, obispo de Roma, son títulos únicos en su ejercicio temporal y no es necesario calificarlos con su nacionalidad, puesto que representan a la Iglesia católica universal, por lo que resulta inoportuno hablar de “papa argentino”.

Cuando Juan Pablo II fue obispo de Roma nadie se refería al “papa polaco”, incluso, con Benedicto XVI no fue común leer el “papa alemán”. Los medios de comunicación masiva (en muchos casos) codyuvan a “modificar” el léxico de nuestra lengua, más parece que algunos sectores de la alta información quisieran tener su propio lexicón, eso acontece cuando sin haber ninguna necesidad introducen palabras de otros idiomas al español, como en este caso: “Las maquilas crearán 18,000 empleos más este año, según Peter Fleming, director ejecutivo del Programa Honduras 20/20. El CEO del Honduras 20/20 anuncia avances de inversiones en varios sectores económicos”, qué diablos sabe la mayoria de los lectores sobre eso de CEO (director ejecutivo). Se comprende que el redactor no quiso repetir palabras y recurrió a un “sinónimo”. algo que no es cierto porque lo que hizo fue emplear una traducción en sigla, pudiendo haber escrito: “Las maquilas crearán 18,000 empleos más este año, según Peter Fleming, director ejecutivo del Programa Honduras 20/20. El alto funcionario del Honduras 20/20 anuncia avances de inversiones en varios sectores económicos”. Algo en que nuestros hablantes insisten es en el magullado “reiniciar”, verbo cuyo significado es “recomenzar, volver a empezar”. Si inicio la lectura de una novela y luego le pierdo el hilo, entonces reinicio la lectura, es decir, la vuelvo a empezar; si me está fallando mi celular, lo reinicio, o sea que lo vuelvo a encender. En cambio, en “La ex primera dama, espera el reinicio del juicio el 11 de marzo, ella pasa sus días en Támara” hay un error porque el juicio de “Mi Rosa” ya se inició, ahora lo correcto es que “La ex primera dama, espera la continuación del juicio el 11 de marzo, ella pasa sus días en Támara”.