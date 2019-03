Colaborar con la creación

Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, fue hecho: Jn 1:3. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Pareciera lo más lógico que no existiera nada, pues podemos pensar que es más fácil la nada que algo, esta es una reflexión del P. Carlos Pereira. Parece lo más fácil, pero en realidad no podemos mirar hacia ningún sitio sin encontrar algo: casas, montes, ríos, bosques, seres vivos, estrellas, planetas, galaxias y un larguísimo etc.

Y entonces viene la segunda pregunta, ¿de dónde procede todo lo que existe? Es la gran pregunta de los científicos y filósofos a lo largo de la historia. Y llegaron a la necesidad de una causa incausada, de causa primera. Una causa que existía por sí misma, una causa tan extraordinaria que nos aleja de la nada y merecía un nombre especial. En la montaña del Horeb, Moisés observó una zarza que ardía. Ardía, pero no se consumía, como si rechazara convertirse en nada, y se acercó a ella para tratar de entender lo que sucedía.

Y entonces oyó una voz que le invitaba a liberar a su pueblo, y Moisés hizo una gran pregunta: si voy a los hijos de Israel y les digo El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros; cuando me pregunten ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy, Ex 3:13. Acercarse a la plenitud del ser, una gran tarea para colaborar en la creación.

Estamos viviendo en un mundo muy exigente, en el que no se puede hablar de Dios de cualquier forma, necesitamos ofrecer respuestas serias a las dudas trascendentales del hombre de hoy, por eso necesitamos estar preparados a nivel intelectual y pastoral para ser capaces de mostrar a Dios de una forma mucho más profunda, que anide en el corazón del ser humano, de tal manera que Dios sea liberador de cadenas y sanador de heridas, y recordemos que Dios es el creador de todo.