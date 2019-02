Ahorrar en familia

Para los hondureños, la carga de las deudas es permanente, pero se hace más patente en diciembre y en enero de cada año. Hablarle de ahorro al hondureño es como hablarle en otro idioma y como hacerle aún más pesada la carga que ya lleva a cuestas, pero lo cierto es que el ahorro no solo es bueno, sino necesario para que haya riqueza en el país y un respaldo para el ahorrante. Es como todos los buenos hábitos, algo que nace en la familia con la buena administración, algo que se hace difícil de adoptar cuando ya es mayor, pero que entra con facilidad desde la niñez.

Es mejor que este hábito comience a temprana edad y en la familia, pues el ambiente es propicio para poder hacer que este hábito eche raíces en el carácter del niño, puesto que el ahorro no solo provee una fuente económica de previsión para el futuro, no solo brinda seguridad a quien tiene el hábito, sino que también implica el desarrollo de otras cualidades que ayudarán a que el hábito se desarrolle en familia y forme parte de la personalidad del niño. La disciplina es algo que se cultiva junto con el ahorro.

Es más, la disciplina es fundamental para poder ahorrar, ya que esta implica que la persona tenga que presupuestarse, que tenga que evaluar sus gastos e ingresos y con base en ello poder dedicar una parte de sus ingresos al ahorro. La constancia también está implícita en el hábito del ahorro, pues solo quien es constante es capaz de realizar sus sueños a través del ahorro, y esta también constituye una herramienta poderosa en la personalidad en desarrollo de los niños y también en la familia como fuente de estímulo para alcanzar metas y proponerse proyectos.

A los niños, uno les enseña a compartir, pero nadie les enseña a ser egoístas, eso lo traemos todos en la personalidad de manera innata. El niño quiere que compartan con él, pero él no quiere hacerlo con nadie, y aquí entra también un componente importante del ahorro en familia, como es el trabajo en equipo, buscando la colaboración de toda la familia en la planificación de los proyectos, de las metas o de las proyecciones que se basan en ese ahorro. Aprender colaboración ayudará a que el niño vaya despojándose del egoísmo innato para buscar la colaboración de otros y estar dispuesto a aportar lo que tiene de sí para lograr las metas propuestas. El ahorro da también espacio en la búsqueda de la oportunidad para enseñar el hábito, puesto que se puede enfatizar en cualquier ámbito de la vida en familia, como ahorrar agua, ahorrar materiales de la escuela y cualquier otra cosa.

Para nosotros, el ahorro se trata ante todo de comprar y de gastar, pues todo parece reducirse a estas dos cosas, pero no es así. La gente puede comprar y también puede gastar aun lo que no tiene, así como también puede comprar lo que no necesita, más si sucumbe ante la presión de la sociedad, que le empuja a comprar cosas que no necesita para agradar a personas que no le simpatizan, para parecerse a personas a quienes no conoce. Aquí, el hábito del ahorro desarrolla en la familia y en el niño en particular la capacidad de aprender equilibrio, algo que en todas las etapas de la vida junto con la disciplina rendirán frutos extraordinarios. Y otro obstáculo que se pone cuando se trata de desarrollar este importante hábito del ahorro es la cantidad, pues la mayoría cree que se puede o se debe ahorrar cuando sobra, cuando hay mucho, pero tampoco es así, tal y como dice un proverbio, el que ahorra, poco a poco se enriquece. El ahorro producirá siempre riqueza para quien lo practica, pero cuando se trata de niños de familia, cuando este hábito se comienza temprano en casa, sus frutos no solo serán económicos, sino de personalidad, enriqueciendo a quien lo posee.