He escuchado en repetidas ocasiones la frase “no le debo nada a nadie”, para hacer referencia a que todos los logros personales son propios, sin ayudas de ningún tipo. En realidad, ¿somos tan autosuficientes para declarar que no le debemos nada a los demás? Por supuesto, no me refiero a lo material, a aquello que viene y va como el dinero.

En un mundo tan aferrado a los bienes económicos, parece comprensible pensar que no debemos nada, pues pagamos -en el momento de la compra o asumimos compromisos de pago- por los objetos y servicios que obtenemos. Pero decir que no debemos nada a nadie es poco realista, si reconocemos que lo que somos es el resultado de la sinergia de los conocimientos, experiencias, actitudes y sentimientos que, casi invariablemente recibimos de otros, voluntaria o involuntariamente.

Desde esa perspectiva, lo debemos todo. A los padres o a quienes sin serlo se involucraron en nuestra crianza, a los maestros de la escuela formal y de la vida, a los compañeros de aula y del trabajo, a los amigos de antes y de siempre, a los medios de comunicación con sus errores y aciertos.

“Nadie me ha regalado nada” es una frase que pierde sentido, cuando pensamos en los consejos oportunos recibidos cuando más los necesitábamos, las palabras duras, los regaños y llamados de atención que dolieron, pero que nos hicieron ser mejores personas o quizás más fuertes; incluso las experiencias que fueron -o están siendo- malas, pero nos dejan grandes lecciones de vida.

Hay que reconocerlo: lo debemos todo a ese cúmulo de personas que son parte del ayer y del hoy. Si deseamos ver más allá, debemos la vida misma a Dios, o a esa fuerza superior que nos tiene aquí. Pensar que nada nos ha sido dado, equivale a asumir que lo merecemos todo, que no ocupamos a los demás y eso no es otra cosa que arrogancia revestida de orgullo. ¡Por supuesto que necesitamos de los otros!

La gratitud es un valor indispensable para reconocer lo que recibimos a diario, con humildad de corazón y no de palabra. Es también una puerta a la aceptación de las experiencias negativas, que ya no podemos cambiar, pero que nos conducen a la reflexión, no del porqué, sino del para qué de lo vivido. Se trata de asumir lo recibido y cómo lo transformamos positivamente, para crecer y salir adelante, superando el resentimiento y el rencor por aquellos que alguna vez nos hicieron daño, para sanar heridas.

Las experiencias de vida nos deben convertir en personas más sensibles al dolor ajeno, para ayudar a construir un mundo más solidario, para actuar por el bien común. Esa es una buena manera de demostrar la gratitud.

Lo debemos todo, esta vez no tiene que ver con política, ni con la economía, sino con el mundo interior, ese que puede ser tan complejo de entender, como el exterior. Tampoco se trata de convertirnos en jueces de quienes nos rodean, sino de revisar nuestra propia vida, no para regodearnos en las dificultades, tampoco en la arrogancia, sino para aprender y desarrollar resiliencia.

La responsabilidad de ser agradecidos y actuar desde esa óptica es permanente, la posibilidad de ponerla en práctica es nuestra, todos los días.