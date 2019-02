Féminas y machos

“Leiva Natarén compró una casa en Miami por L5.8 millones” es parte de una información (vista en un diario) conceptualmente correcta, pero podría dejar dudas porque en Miami no se compra con lempiras, sino con dólares; no obstante, se pensaría que el trato de la compraventa de esa residencia se pudo haber hecho en Honduras y el vendedor aceptó el equivalente de los dólares en lempiras.

Lo normal tuvo que haber sido “Leiva Natarén compró una casa en Miami por 204,082 dólares”, pues en caso contrario se pensaría que perfectamente se pueden adquirir bienes inmuebles en lempiras en Miami, Florida, y así se evitaría lo engorroso de la compra de la moneda estadounidense.

“La comunidad tiene que empoderarse, conocer qué es la enfermedad desde su inicio, cómo se forma el zancudo, dónde es su criadero, y tiene que estar informándose diariamente, y esto facilitará que no hayan enfermos por dengue”. En este párrafo se destaca un verbo totalmente innecesario, percibo que el redactor o el emisor se decantó por emplear “empoderarse” cuyo significado es “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”, como se ve en el ejemplo expuesto, nada tiene que ver ese verbo ahí; por consiguiente, lo referencialmente correcto sería “La comunidad tiene que conocer qué es la enfermedad desde su inicio, cómo se forma el zancudo, dónde es su criadero y tiene que estar informándose diariamente, y esto facilitará que no haya enfermos por dengue”; y se aclara que “haber” como verbo intransitivo impersonal siempre irá en singular (haya enfermos, no hayan enfermos).

Somos muy dados al plurisilabismo por pura verborrea: “De esta manera se podrá impulsar el emprendedurismo entre las féminas de la capital”, si se sabe que “emprendedurismo” es una palabra innecesaria y, de paso, inexistente, por lo que se debe hablar de “emprendimientos” y ya; otra situación es que “fémina” (del latín femina: mujer) equivale a “hembra” en el sentido biológico, algo que les resulta pesado escuchar a las amadas mujeres; igual que sonaría irritante que en algunos contextos nos dijeran “machos” a los hombres. Qué cargante se escucharía escuchar: “Las féminas se vestirán de rosado y los machos lo harán de azul”.