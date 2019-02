Un orador espontáneo de uno de los parques de Londres argüía en contra de los milagros de Cristo, ridiculizando de manera puntual el de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. “No es para tanto”, replicó un obrero de entre el auditorio, “si usted desea venir a mi casa le enseñaré un milagro mayor que el que usted denigra. Le mostraré cómo Cristo ha convertido el vino en vestidos, sillas, leche y comida para mis hijos”. Después explicó que él mismo había sido un inveterado borracho, incapaz de reformarse a sí mismo como tantas veces se había propuesto, pero que había sido transformado por el poder de Cristo desde el día que acudió a él pidiéndole que fuera parte de su vida y tomara control de ella.

Una mujer viciosa se entregó a Cristo una noche de culto. El pastor de la iglesia fue a visitarla al día siguiente y se dio cuenta de que el marido era un mecánico muy inteligente, pero opuesto a la religión. Estaba disgustado por la conversión de su esposa y dijo que no tenía ninguna duda de que ella volvería pronto a su vida antigua. Seis meses después, este mismo hombre vino a ver al ministro del evangelio con gran perplejidad en cuanto a su propia situación espiritual. Dijo: “He leído todos los libros sobre las evidencias del cristianismo y he podido resistir sus argumentos, pero en los últimos seis meses he tenido un libro abierto en mi hogar, en la persona de mi esposa, que no puedo refutar. He llegado a la conclusión de que yo debo estar en el error y que ha de haber un poder santo y divino en Cristo que puede tomar a una mujer viciosa y convertirla en una santa, amable, paciente y piadosa, como es ahora mi esposa”.

Ante la incredulidad de los escépticos sobre el cristianismo, una de las mejores evidencias que puede aportar el creyente es su vida transformada. “Mírame a mí”, “mira lo que Cristo ha hecho en mi vida”. Todo diálogo constructivo con los que no abrazan la fe cristiana debe pasar por ahí. La pregunta es, ¿se puede notar ese cambio?