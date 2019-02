¿Realmente heredamos este planeta?

Cuentan de un anciano que en Marruecos sembraba con mucho ánimo unas datileras. Alguien que lo conocía le preguntó si acaso no sabía que tardarían veinte años en comenzar a dar frutos. “Sabes que eres un hombre de avanzada edad, es posible que no vivas para ver los primeros dátiles de estas palmeras”.

El viejo sonrió y le contestó: “Puesto que yo comí muchos dátiles que otros, a quienes nunca conocí, sembraron en el pasado, me parece justo ahora sembrarlos para que otros, que yo ni siquiera conoceré, los coman en el futuro”.

Stanley T. McPherson, eminente psicólogo norteamericano, sostiene que es nuestra incapacidad de sentir que tenemos responsabilidad por los demás lo que permite que se creen odios, resentimientos y frustraciones que causan dificultades de todo tipo y hasta guerras. Si nos diéramos cuenta de que todos estamos de paso en este planeta y de que lo compartimos con los demás, quizá nos volveríamos más tolerantes y justos. Desgraciadamente, mucha gente se resiste a la idea de ver a cada persona con respeto. En ocasiones lo percibirán hasta como a un enemigo y reaccionarán de acuerdo con esa percepción.

¿El resultado? Comunicación distorsionada, comprensión nula del punto de vista del otro y cero tolerancias a sus ideas. ¿Es extraño que surjan tantos malentendidos y tantas confrontaciones innecesarias? Debemos comprender que, nos guste o no, formamos parte de una comunidad con otros seres humanos. Cuando no tiremos basura en la calle, pensando en que los demás tienen derecho a vivir en un lugar más limpio, cuando utilicemos el agua necesaria y no más, pensando que otros también la necesitarán, en ese momento nos sentiremos parte de esa gran hermandad y que vivimos solo temporalmente en este tercer planeta de nuestro sistema solar. Podremos entonces levantar los ojos en una noche estrellada y sentir en toda su intensidad el amor de Dios.

LO NEGATIVO: Sentir que todo debe girar a nuestro alrededor y que saliendo adelante nosotros no importa lo que le suceda a los demás. Entonces, nuestra vida será una noche sin estrellas.

LO POSITIVO: Comenzar a actuar con respeto en relación con los demás. Comprenderemos entonces que en realidad no heredamos este planeta de nuestros antepasados, lo tenemos prestado de nuestros hijos, ¿lo mejoraremos?