El hecho de unirse íntimamente dos personas en unión marital puede y por lo general suele ir acompañado de una gran carga de amor. Cuando este ingrediente está presente en el acto sexual, esa acción se convierte en la expresión más íntima y profunda de amor entre ambas personas. Es la entrega total y plena de la interioridad espiritual y corporal de uno, de su experiencia vital. En ese momento culminante de la unión íntima de dos personas, el amor no se hace, sino que, estando ya presente en ambos amantes, se evidencia mediante la donación completa del uno al otro.

Es tan evidente que en la realización del acto sexual no se hace el amor, que en infinidad de casos esta copulación entre dos personas se trueca en abuso sexual, humillación y degradación, afirma Jesús Sonet. Preguntemos a la mujer violada si el opresor le hizo el amor o si bien le hizo el odio: preguntémosle a la esposa forzada y humillada por el acto sexual provocado por el deseo de venganza, el resentimiento o el desprecio. No, el amor no se hace: el amor existe, se siente, se expresa, se vive y se da, y también cuando ha sido destrozado se intenta reconstruirlo.

El amor no se hace por la simple y sencilla razón de que ya está hecho. Desde siempre, desde la eternidad, Dios es el amor y el amor es Dios. Nada puede ser verdaderamente amor, sin ser, al mismo tiempo, verdaderamente Dios. Es de la esencia de Dios ser amor. Si no existiera el amor en Dios, Dios no existiera. El amor, pues, existe desde siempre y por siempre más existirá.

Los seres humanos, por cuanto hemos sido hechos a semejanza de Dios, también somos amor; no lo hacemos, lo somos, lo poseemos. Desde que nacemos empezamos a ser amados y empezamos a amar. Pasivamente, como objetos de amor, somos amados por el Dios que nos regala la vida, por los padres, abuelos, hermanos y parientes, por la naturaleza que nos prodiga sus bellezas y riquezas, por la sociedad que nos provee de leyes, educación y protección.