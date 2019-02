Delincuencia femenina

Las cifras de la criminalidad en nuestro país nos están mostrando una nueva faceta de nuestra realidad, como es la participación de la mujer en la delincuencia. Algo de lo que no tenemos cifras exactas y tampoco estudios sociales que nos muestren las causas de este cambio de patrón en la incidencia criminal, pero que podemos explorar basados en la realidad de la mujer hondureña, que crece en un ambiente de violencia, que lleva su vida adulta rodeada de un ambiente donde la violencia doméstica es plato del día y vive en una país donde la exclusión social provoca que no haya oportunidades para educarse, desarrollarse y superarse. Los mismos problemas que enfrentan los varones, las mismas consecuencias en el sexo femenino.

Las cifras de las entidades de vigilancia y combate del crimen nos muestran cada día cómo crece la participación de las mujeres en la comisión de delitos que antes eran exclusivos de los hombres, detonando las preocupaciones sociales por el ingreso de la mujer en campos que estaban reservados para los hombres. Vemos mujeres participando activamente en la comisión de delitos graves y vemos todavía con más detenimiento el involucramiento de mujeres sumamente jóvenes que están ahora incursionando en la criminalidad. No es que las mujeres han pasado de víctimas a victimarias, pero lo cierto es que las campañas orientadas a detener la violencia contra las mujeres también deben comenzar a plantearse estrategias para prevenir la participación femenina dentro de la criminalidad en nuestro país. Son muchas veces los ambientes en que vivimos los que determinan el rumbo que tomarán nuestras vidas, por ello es muy propenso que de ambientes rodeados de droga, de violencia callejera y violencia familiar, las mujeres estén delineando, sobre todo jóvenes, un perfil violento para responder a esos ambientes, donde faltan las oportunidades, pero donde se delinea un perfil claro que puede llevar a escalar a una mujer si adopta una conducta violenta o criminal.

Porque no solo mujeres jóvenes están participando en delitos, también vemos mujeres muy mayores que también son víctimas de la exclusión social, de la falta de trabajo y de oportunidades que se ven forzadas a involucrarse en actividades al margen de la ley, personas de la tercera edad que no encuentran apoyo en sus propias redes familiares, que no encuentran cómo sobrevivir sin derechos, sin familia y sin trabajo. Contrario a otros países como Estados Unidos, donde uno puede encontrarse mujeres mayores, muy mayores, desempeñando diferentes empleos, aquí la edad productiva se frena a los 35 años, algo que excluye del mercado laboral a una gran masa de personas, no digamos si se trata de mujeres, que de por sí ya llevan sobre sus espaldas la discriminación por el solo hecho de ser mujeres. La vulnerabilidad de la mujer para ser presa de la delincuencia, no como víctima solamente, crece y se ve potenciada por todos estos factores, pero sobre todo por los propios y particulares ambientes violentos en los que crece y se desarrolla, ya que la violencia y la criminalidad tienen también raíces muy profundas que se hunden desde el entorno familiar y luego el entorno social. Hay muchas veces en el ambiente familiar una carga grande de discriminación, donde las niñas son puestas a parte en el plan de la familia para salir adelante, ya que no se les considera aptas para estudiar, desarrollarse y poder ofrecer un futuro a la familia.