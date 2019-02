Un viaje histórico

Dios quiere solo y siempre el bien, pero permite el mal, del cual termina por sacar algún bien, pues Él y solo Él es el Señor de la Historia. Dios, por ejemplo, no quería la Segunda Guerra Mundial, pero la permitió. Si lo interpretamos así, se puede decir que la diversidad de religión sería algo que Dios permite, a la vez que ha mandado a los discípulos de su Divino Hijo que se esfuercen por dar a conocer el Evangelio a todos los hombres y bautizarlos en el nombre de la Trinidad Santa.

Aparte de esto, que no es cosa de menor importancia, el viaje a Abud Dhabi ha sido no solo un éxito, sino un hecho realmente histórico. Se podría alegar que el otro firmante del documento, el gran muftí de la Universidad Al-Azhar, de El Cairo, no tiene una autoridad efectiva sobre todo el islam, ni siquiera sobre el islam sunita, puesto que los Hermanos Musulmanes, que es un grupo terrorista, no le hacen ni caso, pero algo es algo.

También se puede alegar que este gran muftí, el que ha firmado, se ha declarado partidario de matar a los que se conviertan al cristianismo; pero al menos con este documento se compromete a no pedir que se mate a los cristianos que no se conviertan al islam a la vez que condena el terrorismo islámico. En fin, que lo que se ha firmado no es ni mucho menos la panacea. Pero no querer ver un paso adelante en lo conseguido, aunque sea un paso pequeño, es negarse a ver lo positivo.

Ahora que hasta sus antiguos y más fervientes aduladores llaman “cínico” al Papa, me parece que debemos estar a su lado, no dándole la razón en lo que no la tiene -no somos cortesanos-, sino destacando lo bueno que hace y rezando por él, para que sea siempre dócil a la voluntad de Dios y no se deje llevar por sus simpatías políticas personales o por sus amistades peligrosas.