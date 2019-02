Ustedes disculpen

Tienen derecho. “Poder que no se usa se pierde” o quizá sea mejor: “El que no usa el poder demuestra que no sirve para tenerlo”. Todas estas frases forman parte del día a día para justificar con un alto grado de cinismo la serie de actos abusivos ejecutados por políticos. Y la sociedad, afianzando esa ola de permisividad, sin reconocerse víctima y muchas veces cómplice, las repite como si se trataran de consignas valientes. Más allá de la sorpresa, algunos hasta admiran a “los más vivos” en este ambiente podrido, en el que ni siquiera vemos un ápice de vergüenza.

Gusta mucho el trato de “honorables”, sin tener verdadera conciencia sobre lo que ello significa, que de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española es “digno de ser honrado o acatado”. Dignidad es una palabra que poco a poco cae en desuso, no en los discursos, pero sí en la práctica cotidiana, de manera especial cuando se trata de reconocerla en los otros. Cuando sale a la luz algún caso, como los nombramientos de familiares de quienes ostentan el poder en cargos claves para nuestro país, sin seguir el debido proceso de selección, nos damos cuenta que, en efecto, nuestros políticos no aprenden. A modo de excusa, alguien me comentaba que eso siempre ha existido, que en estas Honduras hemos convivido con los excesos en el ejercicio del poder durante toda la vida de nuestra frágil democracia y aún antes de ella. Haciendo memoria, al menos de algunos hechos recientes, desde los más serios hasta los más ridículos, uno puede pensar que hay razón en esas palabras. Aún recuerdo, por ejemplo, la visita oficial de un expresidente -de breve mandato- a Estados Unidos, ocasión que aprovechó para llevar a todo su nutrido núcleo familiar. De acuerdo, es muy probable que así sea: convivimos con el abuso en el ejercicio del poder desde hace mucho tiempo; sin embargo, en este mundo digital actual tenemos la enorme posibilidad de darnos cuenta de los detalles y por ello hay más posibilidad de -al menos- indignarse. De esta manera podemos suponer que el uso del poder para obtener privilegios a costa del erario no es cosa de un solo partido, sino de una clase política completa. Le corresponde a quienes están actualmente en el poder mostrar decencia en su actuar y no excusarse en las malas prácticas añosas.

Disculpen, pero es inevitable la frustración cada vez que pagamos impuestos y recibimos tan poco a cambio. Basta con recordar el pésimo estado de la educación y la salud públicas como motivos suficientes para sentir que, más que un impuesto, estamos dando una donación obligada al bienestar de pocos. Seguramente sabrán disculpar el sentimiento de frustración que provocan en quienes trabajamos arduamente y salimos adelante a pesar de las adversidades del entorno.

La desconfianza y la incredulidad crecen exponencialmente, el irrespeto como forma de vida se afianza en nuestro medio. Tenemos un país que no cree en sus leyes y en su aplicabilidad, porque todos los días tiene ejemplos que refuerzan esa creencia.

Ustedes disculpen, pero con su forma de actuar alimentan día con día el deseo de salir de la hondonada, porque basta con un su despilfarro descarado y su vida mejor que la mayor parte de este pueblo para seguir alimentando el éxodo.

Basta ya de la insensibilidad, ¿qué no ven que si no cambian de forma de actuar podemos perder un país entero?, ¿acaso no se dan cuenta que en una próxima contienda electoral este país puede tener algo más que una convulsión breve? El riesgo es enorme para todos. Si no hay un cambio real, difícilmente alguien podrá disculparlos.