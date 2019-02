Desenredar el hilo

Era una manera interesante de enseñarnos a resolver situaciones, a analizar y después actuar, a desarrollar la paciencia tan necesaria en el transcurso de la vida, de manera especial cuando se trata de hacer trámites burocráticos engorrosos e interminables, pero este último no es nuestro tema hoy. De vez en cuando, mi abuela materna decidía arreglar la lata en la que guardaba hilos, agujas y botones. Seguramente habrá visto este tipo de depósitos tan frecuente en los hogares hondureños, que no es más que una lata de galletas, ya vacía, convertida en costurero.

Desenredar hilos era la tarea que mi abuela delegaba con entusiasmo. Clasificar botones era la que yo prefería, pero aprendí que lo más fácil y atractivo a la vista, no es siempre lo más relevante. Encontrar el inicio del hilo era lo más difícil. De allí en adelante todo fluía. Cuando pienso en la multiplicidad de problemas sociales, económicos y políticos de este país, no puedo evitar imaginarme un enorme carrete de hilo enredado, del que no encontramos el inicio.

¿Cómo desenredamos este hilo? Ojalá existiera una sola respuesta válida, un único camino. Pero si de algo no cabe duda, es que el principal requisito para ello es la educación. Cuando hablamos de educación por supuesto que nos referimos a ingresar y salir con éxito del sistema educativo nacional, pero también de la educación para el trabajo y el emprendimiento, para la vida, para la integración social. Educar para prevenir –desde el enfoque de salud- para aspirar a crecer, a tomar mejores decisiones, a construir un mejor país, de oportunidades para todos. Nos encontramos al inicio de un nuevo año escolar. Las noticias nos dicen que más de dos millones de niños en todo el país iniciaron clases este mes, en los niveles de educación prebásica, básica y media. Con el incremento al presupuesto destinado a Educación, orientado en su mayoría a mejorar la infraestructura de los centros educativos públicos, se esperaría mejores resultados, al menos en la retención escolar.

Le damos una mayor relevancia a la infraestructura, cuando pensamos que no se trata solamente de paredes y techos, sino también del acceso al agua y el mobiliario sanitario en condiciones y cantidad adecuadas. La cobertura y la retención en el sistema educativo son temas claves, sin duda, como lo es también la calidad de la educación. Los rezagos en matemáticas y español requieren atención primordial, pues las deficiencias se arrastran desde las aulas, hacia el trabajo. Las deficiencias en el pensamiento lógico y en la lectura comprensiva se convierten en una verdadera ancla para quienes pueden acceder a la educación superior, que representan una pequeña porción, que de acuerdo a estimaciones, sería solamente el 16% del total de jóvenes que egresan de educación media.

Se requiere invertir en la formación y capacitación docente, para elevar la calidad, no solamente en formas novedosas de enseñanza-aprendizaje, sino también en habilidades blandas tanto comunicativas, como de relacionamiento.

Además de las estrategias de lucha contra la pobreza, la creación de fuentes de empleo, la accesibilidad del agua, las mejoras en cobertura y calidad del sistema de salud, se requiere de la puesta en marcha de estrategias para mejorar la educación. ¿En qué orden de prioridad? Se requiere avances en todos a la vez, pero todos tienen en común la educación, lo que da respuesta a la interrogante sobre dónde comenzar y tener un efecto amplificador.

Desde el papel y la tinta las cosas parecen más claras, en la vida real el hilo es mucho más enredado. Hay que tomar en cuenta otros factores: preparación, destreza, valores –por ejemplo, no tomar atajos, cómo romper el hilo- mucha voluntad y paciencia. ¡A desenredar, que el tiempo es oro!