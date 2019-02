Salarios dignos

Las profesiones universitarias no garantizan soluciones en la vida en los momentos actuales. Esfuerzo, gastos, sacrificios económicos, personales y familiares para la obtención de un título universitario que al final no recompensará con sueños y metas cumplidas. Pocas oportunidades de trabajo y mala remuneración económica.

En el Gobierno del presidente Zelaya, en 2008, el salario mínimo se aumentó en un 60%. Esta fue una medida quizás demagógica y populista que al final se tradujo en despidos masivos y cierres de pequeñas empresas que no pudieron soportar semejante carga económica. Se vieron estancados los sueldos a profesionales porque las empresas no querían perder más sus ganancias. Desde entonces el salario mínimo ha tenido nivelaciones frecuentes y los salarios a profesionales cada día son más bajos.

Este es uno de los principales motivos por el que los adultos jóvenes ya no abandonan sus hogares, ya no se casan, ya no tienen hijos y no quieren responsabilidades. La vida cuesta mucho. Los precios de las casas, los alquileres, los servicios públicos, la educación de los hijos, los costos de los vehículos, la alimentación, las actividades recreativas.

¿Cómo alguien que devenga entre 10,000 y 14,000 mensuales, menos las deducciones, puede costearse una vida bajo estas condiciones?.

Y esto es aplicable a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Profesionales de más de cuarenta años ya no son sujetos a ser considerados aptos. Independientemente de su experiencia. No, las empresas quieren mano de obra barata. Aducen que los nuevos profesionales universitarios no reúnen los requisitos necesarios para sus competencias, y por eso, los sueldos bajos.

Según datos de la Secretaría del Trabajo, el índice de Subempleo ( por horas, por salario, o por empleo inadecuado) aumentó a un 62.8 % el año pasado

Estamos claros que este es un fenómeno mundial. La globalización, la tecnología, el marcado énfasis en la productividad son los culpables.

Pero mientras al Gobierno se le exige mejorar el índice de desempleo, la empresa privada no sacrifica sus ganancias para ayudar a sus empleados a tener vidas más dignas. De allí las caravanas. De allí la violencia intrafamiliar.De allí el alcoholismo. De allí la delincuencia. De allí tanta inconformidad.

De nada sirven la política, de nada sirven la mejoría en los datos macro en la economía, de nada sirven las políticas de responsabilidad social empresarial si no se mejoran los sueldos de los empleados. Se vive con dinero. Se paga con dinero. Se compra con dinero. Y nada sustituye al dinero si ese es el bien de cambio en uso.

Es obligación de los que generan empleo asegurarse de la integridad del trabajo y la paga que ofrecen. No pueden denigrar personas, oficios y profesiones para sus fines de lucro.

En estos tiempos de tanta corrupcion, de tanta polarización, de tanta confrontación, hay que preocuparse por darle a las personas satisfacciones y la percepción que viven en un lugar donde se precia el ser humano. Solo así empezaremos a erradicar ese sentimiento de amargura y decepción generalizado.

Los políticos deben volver la vista a este aspecto. Ya basta de tanta retórica. Deben dejar el populismo, las ideologías, los intereses personales. Al pueblo le interesa el dinero que se pone en sus bolsillos cada mes para desarrollar sus vidas y las de su familia. Los empresarios deben apostarle al individuo y no a la mera productividad. Deben generar bienestar. Tienen una responsabilidad humana, no solo laboral, con sus empleados y sus familias. Deben preciar los profesionales universitarios. Estimular el esfuerzo, su estudio, pagando buenos salarios. Han estudiado para accesar a una mejor vida. Con los sueldos que actualmente pagan a los profesionales, mejor cerrar las universidades.

La inteligencia artificial acecha. Si no tomamos cartas en el asunto puede llegar un momento en la historia que el humano no sea necesario en la productividad.

Somos nosotros mismos los llamados a proteger nuestra especie. Que el deseo de generar ganancias y amasar fortunas en el mundo de los negocios no nos cieguen a este fin. Ayuden a crear un país más amigable donde vivir.