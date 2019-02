Gerundio, usos y abusos

Es muy frecuente leer y escuchar enunciados como “Lo capturaron con diez bolsitas de plástico conteniendo marihuana”, “En la Gaceta apareció una ley autorizando al Ejército para que allane residencias por sospechas, sin orden judicial”, algo que para el hablante común es normal, pero gramaticalmente no es correcto, El adjetivo, el verbo y el mismo adverbio pueden ser modificados por el adverbio; el sustantivo no es actualizado por el adverbio: “Juana es muy bonita” (el adverbio muy modifica al adjetivo bonita), “Juan llegó tarde” (el adverbio tarde modifica a verbo llegar), “Te ves muy bien”(el adverbio muy actualiza al adverbio bien). El gerundio es una forma no personal del verbo, es un verboide porque por sí solo carece de accidentes de persona, número y tiempo; sin embargo, en las proposiciones incorporadas adquiere calidad plena de verbo “José López sigue parado, observando a sus alumnos”. Pero el gerundio también hace la función de adverbio, en casos como este: “El ladrón salió corriendo”, donde el verbo salir es modificado por el gerundio “corriendo” que gramaticalmente es un adverbio por la función que desempeña. El uso adecuado, preciso y correcto del gerundio se da cuando es presentado simultánea o inmediatamente anterior al verbo principal: “Nelson te estaba explicando lo que ibas a hacer” (acción simultánea), “Leyendo La Prensa encontré esta informacin” (acción inmediatamente anterior a la acción principal). Lo incorrecto e impropio consiste en emplear el gerundio como falso adjetivo o posterior al verbo principal, como en “Te mandé una bolsa conteniendo papeles importantes”, “Un desconocido murió en la carretera del sur siendo encontrado hasta anoche”; en estos ejemplos lo acertado es “Te mandé una bolsa con papeles importantes” y “Un desconocido murió en la carretera del sur y fue encontrado hasta anoche”. Es importante aclarar que hay dos excepciones en las que el gerundio puede funcionar como adjetivo: “Se quemó con agua hierviendo”, “Estoy con la cara ardiendo”, sintagmas en los que hirviendo y ardiendo actúan como adjetivos calificativos. Concluyo que los ejemplos de inicio de esta columna en su forma correcta tuvieron que ser “Lo capturaron con diez bolsitas de plástico con marihuana”, “En la Gaceta apareció una ley que autoriza al Ejército para que allane residencias por sospechas, sin orden judicial”.