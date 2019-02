En el día a día podemos encontrarnos con dificultades que hacen que nuestro caminar, que nuestro seguir a Jesús se vuelva duro y nos exijan un gran esfuerzo y confianza para poder llegar a nuestras metas. Estas dificultades pueden hacernos caer en la desesperanza y nublar nuestro deseo de encuentro con Dios. A continuación una propuesta orante por Eva Casalla Sobrin:

Tómate un tiempo cada día, bastan 15 minutos, para hacer silencio dentro. Tomar aire profundamente y agudiza tus sentidos para percibir la realidad que te rodea. Acoge la vida, contémplala y da gracias a Dios por ella. Acoge y agradece la vida de cada una de las personas que quieres y que abrigan tu corazón durante todo el año.

También acoge con determinación a aquellas personas con las que la vida se hace difícil y siente como, al hacerlo, el alma se hace verdaderamente grande ante el dolor, ante la dificultad y ante aquellas situaciones que nos pueden causar angustia o miedo. Es fácil amar a los que nos aman, pero cuánto se crece en amor cuando aprendes a abrazar al enemigo. Piensa que te invita Dios cuando acoges estos hermanos, a ahondar en el perdón, a aprender a amar a quienes pueden lastimarnos, a crecer en esperanza o generosidad.

Santa Teresa nos anima a no perder la esperanza y a seguir apostando por el amor que llena de vida todas las almas. Puedes terminar con esta pequeña oración para pedirle a Dios determinación en tu corazón para convertirlo en hogar de su amor. Dame Señor mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie. A ti, Señor, que llenas la vida con tu amor dame fortaleza y determinación para seguirte cada día y atreverme a amar a todos mis hermanos con espíritu acogedor y cariñoso. Enséñame a hacer uso de mi corazón para ser alivio y consuelo de otros. Haz en fin, Señor, que no deje vencer por mis miedos a ser herido porque tu amor siempre está sosteniéndome. Que en todo tiempo abra la mirada para admirar la hermosura de este mundo y me determine a cuidarlo pensando, sintiendo y amando como Jesús. Te lo pido Señor. Amen”.