¡Y la tarea!

“La vida es como una bicicleta de diez velocidades. La mayoría de nosotros tenemos mecanismos que nunca usamos” Charles Schulz.

La conciencia de sí mismo es una habilidad poderosa que le permite tomar mejores decisiones y poner en balanza las oportunidades de acuerdo con sus prioridades. Nunca permita que las limitaciones y obstáculos le limiten en desarrollar su potencial; la mayoría de personas que usan lentes reconocen su limitación sea astigmatismo, miopía, etc. “El conocimiento de uno mismo es el rasgo más escaso en un ser humano” Elizabeth Edwards.

Quien es la persona así determina como ve a los demás, hay un obstáculo que impide tener conciencia y no ver a los demás como es la realidad como ser; las excusas, juicio, prejuicio, las fantasías de éxito que no se basan en la realidad, el hablar sin escuchar a los demás, las emociones negativas sin resolver, la falta de meditación y reflexión personal y el no estar dispuesto al sacrificio y pagar el precio por aprender, crecer y madurar impiden el poder ver la realidad; quizá una de las palabras menos atractivas, pero más productivas para ver cambios genuinos en nuestra vida personal, familia y nación es la “ Responsabilidad”.

Todos tenemos la tendencia de culpar a otros, pero solo cuando tomamos la responsabilidad se verá un aumento del crecimiento y desarrollo de nuestra nación y vidas en una sociedad más justa. Lo más importante es conocer cada quien la tarea a la cual fuimos asignados, pero la mayor virtud es que todos la cumplamos. Jesucristo terminó la tarea que tenía asignada, él sabía cuál era su tarea y la completó y él capacitó a sus discípulos para que la siguieran después. “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese” San Juan 17:4. Hoy juntos podemos vencer los gigantes del orgullo, cobardía, ignorancia, prepotencia y competencia. ¡Hagamos la TAREA!