Miseria moral

Desde que tengo uso de razón he escuchado siempre que vivimos tiempos difíciles, de modo que no sé si los hubo o los habrá fáciles. Esos “tiempos difíciles” han hecho referencia a calamidades o sufrimientos colectivos producto de conflictos armados en la región, golpes de estado, desastres naturales, o, y pienso en mi infancia y adolescencia en Juticalpa, eventos puntuales como las masacres de La Talanquera o Los Horcones, o el desbordamiento del río Guayape, que alguna vez arrasó con siembras y ganado. De modo que la palabra crisis ha sido parte inevitable del léxico cotidiano, puesto que ha servido para designar todo tipo de adversidades y dolores comunes o particulares.

Los padecimientos que la naturaleza provoca acostumbramos achacárselos a Dios, aunque nada tenga Él que ver con nuestra indolencia e irresponsabilidad. Porque muchas de las consecuencias negativas de un huracán, por ejemplo, son producto de la deforestación o de obras civiles mal construidas; así como no le pudieron atribuir a un movimiento sísmico los daños que sufrieran los juzgados recién inaugurados de San Pedro Sula en el 2009, ni el hecho de que sus estacionamientos se volvieran navegables cada vez que lloviera en esa zona.

Otras situaciones políticas o sociales son, evidentemente, culpa de los hombres. Y, más que de ellos en abstracto, de sus defectos y miserias morales. En la coyuntura particular que Honduras ahora atraviesa lo anterior es más que notable. No hace falta ser un crítico quisquilloso o un observador meticuloso para darnos cuenta que todas las transas, las negociaciones por debajo de la mesa, la falta de coherencia ideológica, la ausencia de lealtad entre los miembros de los mismos partidos, la primacía del interés particular por encima del colectivo, la incoherencia, la inmadurez, los cambios de discurso, la falta de verdadero amor por la patria, son consecuencia del raquitismo ético que la mayoría de nuestros “dirigentes” presentan y que, desgraciadamente, nos afectan a todos.

Esa miseria moral es la que hace que las cuentas bancarias de algunos crezcan a costa del erario público, obtengan porcentajes de contratos gubernamentales o negocien puestos y obtengan prebendas.

Esa miseria moral manifiesta es la que ha causado que más de la tercera parte de la población hoy se confiese harta de la clase política y que, tal como lo mostró la última encuesta de la empresa Gallup, no se sienta identificada con ninguno de los partidos representados en el actual Congreso de la República.

Así que, estos tiempos además de difíciles son tristes, porque da pesar ver el país en manos de gente cuyo único “valor” es el beneficio personal y el de sus adláteres. ¡Qué pena!