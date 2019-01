Los mínimos de México y Honduras

Las autoridades mexicanas, en su intento por disuadir la hemorragia migratoria han advertido a los hondureños que el salario mínimo en México es menor que en Honduras, llegando casi a decir que con el nivel de salario mínimo que hay aquí, no sería mala idea que los mexicanos pensaran en emigrar para este país; pero por lo visto, a sus connacionales esa idea no los convence mucho. Emigrarían a Honduras, pero hay mucha violencia, mucha droga, igual que en México. Entonces, ¿a dónde ir?

El Colegio de Economistas, en su análisis de la situación de Honduras en general señala muchos factores que a su juicio han provocado este flujo migratorio tan diferente al pasado, y recomienda que se revise la Ley de empleo por hora. Creen los economistas que esta ley, lejos de crear fuentes de empleo ha profundizado la injusticia social y ha desmejorado el clima laboral, y esto coincide mucho con la realidad de la emigración, pues es conocida la respuesta común entre los migrantes hondureños cuando se les pregunta por qué se van del país. “Hay trabajo, pero muy mal pagado”, es lo que todos dicen.

En Honduras sí hay trabajo, al menos eso es lo que dicen miles de migrantes, pero los ingresos por esos trabajos son tan bajos, que las limitantes que se tienen cuando no se tiene empleo son casi las mismas que cuando se consigue uno. ¿Cuáles son las limitantes?, ¿por qué se siente que el salario no es justo, no es digno y se tiene que volar para nuevos horizontes? Esto es porque la posibilidad de comprar una vivienda es nula, porque alcanzar con esos salarios tan bajos la canasta básica de alimentos es una gran hazaña. Entonces, ¿a donde se puede ir? A Estados Unidos, donde el salario mínimo es mayor, donde lo que se gana en una semana podría ser el salario mensual en Honduras, mejor en Estados Unidos, donde los servicios de salud funcionan, donde la gente no se muere en los hospitales y los niños se pueden educar en centros de enseñanza gubernamentales de calidad.

Tienen razón los economistas, el clima laboral se ha desmejorado enormemente con la emisión de leyes como la del empleo por hora. Se necesita fortalecer el nivel de empleo, se necesita dignificar el empleo y que este sea garante de un cambio significativo en la vida de las personas, es decir, se necesita de justicia laboral acompañada de justicia social.

La Organización Internacional del Trabajo habla de una “promoción de una globalización más justa” en el mundo, hablando de los fenómenos comerciales de este tiempo, de las empresas transnacionales y de una mejor distribución de la tierra en materia agraria, y tiene razón, la globalización tiene que tomar en cuenta la humanidad como tal; que no se trata todo solamente de comercio y de ganancias. Por otro lado, sabemos que la emigración donde cala más fuerte es en el campo, por eso una mejor y más justa distribución de la tierra contribuiría a frenarla. Entonces, el problema de la emigración se debe abordar no solamente como una cuestión de empleo, si no como una cuestión social, es decir este fenómeno migratorio, como nunca lo habíamos visto, debe volver la discusión hacia un pacto de país y de justicia social, debe abrir ventanas de planteamiento hacia una visión de lo que queremos ser como país y lo que este país quiere ofrecer a sus ciudadanos.