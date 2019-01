Sin fanatismo

Escuchar diversas opiniones sobre un mismo asunto es para mí algo más que una costumbre, realmente es un gusto. Una amiga de antaño solía decirme que es una buena forma de entender a los demás, que no necesariamente significa justificarlos.

La verdad no se construye con una sola visión sesgada, sino a través de la multiplicidad de versiones de ella, cada quien desde su perspectiva particular. Quizás por ello, busco alejarme del fanatismo, entendido como el “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española.

Aún recuerdo que en el escritorio de mi padre, un médico de la vieja guardia, cuyo ejemplo aún me inspira, debajo de un vidrio había un papelito con el pensamiento “los fanáticos no son inteligentes, porque los inteligentes nunca son fanáticos”. No recuerdo quien era el autor y tampoco lo he encontrado hasta ahora.

Tal vez por ello, incansablemente busco alejarme de los extremos, de las ideas obcecadas, lo que no agrada a todos de manera especial en un mundo acostumbrado a etiquetar a las personas. Se es de derecha o de izquierda; machista o feminista, tradicionalista o mente abierta, cool o pasado de moda.

En nuestra Honduras las etiquetas van desde los temas más superficiales hasta los más profundos. En materia política, existe la necesidad de una tercera vía de pensamiento, que quizás ha quedado vacía con el debilitamiento del Partido Liberal, aunque seguramente a muchos no les guste reconocerlo.

La polarización de ideologías no parece la mejor respuesta a las necesidades del país. Más allá de un cambio de sistema, de reglas del juego, lo que más necesitamos es un cambio de conciencia. En principio, es válido reconocer que la crisis político-institucional en la que estamos empantanados pasa más por el amor al poder, que por crear un país de oportunidades para todos. Ese deseo se puso de manifiesto en la crisis de 2009 y se ha venido repitiendo a ojos vista de todos. No es la falta de leyes la que nos tiene como estamos, es el irrespeto a ellas y el incesante deseo de torcerlas lo que nos hunde. Amparados en la supuesta voluntad popular para poner en marcha sus propios deseos o de grupo, unos de forma más estratégica que otros, han movido la balanza. Ni la izquierda, ni la derecha por sí mismas como ideologías políticas nos sacarán de la situación socio-económica en la que se encuentra el país. Más allá de cualquier ideología reflejada en las retórica más que en los hechos, lo que se requiere es contar con un nuevo liderazgo basado en valores, que recupere lo último que queda de confianza en el pueblo. Recuperar la confianza perdida desde hace tiempo es uno de los principales retos para cualquier político que desee incursionar con éxito en la arena nacional. Si hay una palabra que define el sentir de una gran parte de la gente en mi país, esa es cansancio.

Cansancio de la incertidumbre, de la corrupción descarada, del desfile mediático de casos en investigación, de promesas incumplidas y de discursos repetidos. Un cansancio que a veces se confunde con la indiferencia ante la propia realidad, también con ignorancia y hasta con cierto grado de permisividad. La corrupción ya no asusta. Que sí todos roban, que todos hacen lo mismo, que de qué se extrañan, son las frases cotidianas. Y cuando menos esperamos, estamos añorando hechos del pasado –algunos terribles- como si en realidad hubiesen sido mejores.

Hemos perdido la perspectiva, nos hemos polarizado, algunos defendiendo paraísos inexistentes, otros exigiendo principios democráticos más allá de las fronteras, viendo la paja en el ojo ajeno.

El fanatismo no nos llevará a ninguna parte, sino que debemos construir un país desde una visión compartida, para todos. La disposición al diálogo, a comprender y no a justificar, puede ayudar desde nuestra propia experiencia cotidiana, a hacer de éste un mejor país. Hay que poner manos a la obra.