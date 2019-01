La fortaleza de dos almas

Nació de emergencia. Fue necesario. O nacía prematura o moría dentro de su madre. Difícil decisión. Sólo contaba con 30 semanas, pero sus medidas y peso determinadas por ultrasonido eran para una niña de 24. A pesar de intentar llevarla a un peso mayor intraútero, no fue posible.

Fue necesario traerla a nuestro ambiente sin estar preparada. Incluso, su madre que estaba consciente de el problema, no estaba lista para lo abrupto de la decisión. Pero no había espacio para objeciones.

Peso 2 libras al nacer. Nació pequeñita, sumamente frágil. Lloró suave, como con timidez, con ternura. Y cuando abandonó el quirófano en la incubadora portátil, nos dejó a todos exhaustos, como vacíos, como secos por dentro. Tan pequeñita, pero dejó aquel quirófano desolado, mudo. Y se llevó con ella nuestras esperanzas, nuestros sentimientos, nuestra voluntad.

No sabíamos cuál iba a ser su suerte. Si sobreviviría esos primeros momentos de vida tan importantes. Cuando se decide no sólo su vida, sino su futuro neurológico. Su calidad de vida futura como ser humano. Permanecio 37 días en la sala de cuidados intensivos pediátricos. Hoy tiene 22 meses, es sana. No tiene ninguna secuela neurológica. Es bella. La mayoría de los que conocen del caso dicen que es un milagro.

Yo prefiero pensar que es el resultado de una sinergia de fuerzas, de una confabulación de intenciones, de la unión íntima de amor entre ella y su madre. No hubo casualidad, suerte, destino. Pienso que la templanza de la madre, su carácter, su disposición al embarazo, transmitieron a su prematura hija el saberse deseada. Tiene que haber conocido de la magnitud de la batalla llevada por su madre de 42 años, a través del ADN que compartían. De la batalla de emociones con las que tuvo que lidiar. De la soledad de su alma cuando se dio cuenta del embarazo. De su entereza.

Pienso que ese fue un arreglo de alma con alma. Entre ellas se comunicaron y eso fue todo. Nada más fue necesario. La bebé evolucionó perfecta. No tuvo ninguna complicación. Inclusive tiró por tierra las sospechas de una anomalía cromosómica que en algún momento tuvimos sobre ella. Sólo requirió los soportes para alimentarse y ganar peso. Estoy convencido que conciencia crea energía. Si piensas lo suficiente en lo que quieres, lo tendrás. Tienes que tener una gran intención, un gran poder, para manifestar en este plano físico tus deseos.

Esa mañana que terminamos ese embarazo, probablemente nuestra esperanza de que tendríamos éxito no era mayor que nuestra duda. Nuestro conocimiento científico nos hacía cautos e interiormente teníamos mucho temor que la bebé no lo lograra. Pero no teníamos otra opción. Y tomamos el riesgo.

Es una realidad que en algunos momentos de nuestras vidas nos toca vivir situaciones increíbles, especiales, asombrosas. Y en nuestra profesión talvez sean más impresionantes porque se tratan de vida o muerte. Esa fue una de ellas.

Lo cierto es que aquella mañana, en aquel quirófano, dos almas ya se habían puesto de acuerdo y se habían confabulado para llevar a cabo un acto increíble de amor. Madre e hija se dieron la aprobación para llevar a cabo algo riesgoso con la certeza que saldrían adelante ambas, en buena lid. Victoria se llama la niña. Un nombre que resume su historia, y la de su madre. Un nombre que representa el éxito por encima del fracaso. La certeza sobre la duda. La esperanza sobre la angustia. La fortaleza sobre el temor. La fe sobre la incredulidad. Probablemente de eso estén hechos los milagros.

Un nombre que evoca la historia de esta Humanidad, sus triunfos, y la magia de las realizaciones personales cuando se tiene la perseverancia y el deseo de llevarlas a cabo. Fue una espléndida demostración de fortaleza. Estas son las historias que deben ser contadas. Historias que engrandecen y nos estimulan a ser mejores.

¡Gracias Maricela y Victoria !