Un Papa “pro life”

Los que no leyeron bien Amoris laetitia, porque sólo se fijaron en una parte de la misma -para criticarla o para aplaudirla-, no se dieron cuenta de que, en esa exhortación apostólica, el papa Francisco hace una defensa clara y fuerte tanto de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como del concepto de ser humano como hombre o mujer unido a lo que establece su biología. El rechazo del Santo Padre al aborto y a la ideología de género es frontal y sin ambigüedad alguna. Por desgracia, hubo mucho interés entre los que desean interpretar el mencionado documento en ruptura con la tradición anterior, en ocultar ambas cosas y, como consecuencia, en actuar como si no existieran.

El papa Francisco ha intentado que ampliáramos nuestro concepto de defensa de la vida, no que lo redujéramos. Nos ha invitado a mirar más allá del aborto y la eutanasia, para fijarnos en los que no tienen para comer, en los excluidos y descartados, en los emigrantes. La defensa de la vida debe abarcar todo el arco de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por el conjunto de la vida misma. Pero no ha sido su intención, ni mucho menos, que nos olvidáramos de los miles y miles de niños concebidos que no van a poder nacer porque van a ser eliminados en el vientre de sus madres, o de los ancianos y enfermos que van a morir prematuramente mediante la eutanasia. El papa Francisco es tan pro life como San Juan Pablo II o como Benedicto XVI y no ver esto es querer cerrar los ojos a una realidad bastante manifiesta.

Digo todo esto porque no entiendo el entusiasmo que, entre católicos que se dicen muy del papa Francisco, suscita el Partido Demócrata de Estados Unidos o el nuevo Gobierno mexicano, por citar dos ejemplos. Dicen que están con el Papa. Se declaran apasionados defensores de sus enseñanzas. Pero, a la vez, muestran el mismo entusiasmo por aquellos que promueven políticas totalmente abortistas como las de los dos ejemplos citados.