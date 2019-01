Miedo a exigir

San Pedro Sula, Honduras

Uno de los defectos más notables que el ejercicio de la paternidad ha presentado en los últimos tiempos es el de carecer de la fuerza necesaria para exigir a los hijos. Así muchos han crecido sin entender la importancia que tiene la excelencia y la necesidad que tiene el mundo de hombres y mujeres enemigos de las medianías, que sean capaces de dar todo de sí, de andar no solo la milla extra sino superar siempre las expectativas.

Hoy los padres solemos ser demasiado complacientes. Procuramos alejar a nuestros hijos de todo aquello que pueda causarles tristeza o sufrimiento. Sé, para el caso, de una señora cuya madre padece de un avanzado mal de Alzheimer y que nunca lleva a sus hijos a ver a su abuela porque argumenta que puede recibir un impacto negativo y que, además, da igual porque no los reconocería. Olvida que el dolor es compañero inevitable del viaje de la vida y que entre más jóvenes lo entendamos mejor preparados estaremos para lidiar adecuada y sabiamente con él.

Es común escuchar a padres lamentándose cuando a su hijo no lo meten a jugar en un partido de fútbol e incluso verlos peleando con el entrenador del equipo porque lo dejó calentado la banca. Y es que resulta que el niño no es ningún crack y el partido es decisivo en determinado campeonato. En la escuela igual; si le va bien es porque es un pequeño geniecillo y si mal es porque el profesor no lo motiva, desconoce sus maravillosas cualidades o, peor aún, no lo quiere.

De modo que hoy los padres nos dedicamos a retirar del camino todo obstáculo que se quiera cruzar ante nuestros hijos y les impedimos que crezcan, que desarrollen la tan importante virtud cardinal de la fortaleza, por lo que crecen endebles, extremadamente frágiles, incapaces de enfrentar la existencia con reciedumbre y gallardía. Los niños que crecen en hogares-invernadero llegan a la juventud y luego a la adultez sin las condiciones necesarias para pelear las batallas que, con toda seguridad, tendrán que enfrentar en la vida real.

La propia vida familiar, el mundo del trabajo y la convivencia social abundan en retos y dificultades. El hogar debe ser el lugar en el que se nos entrene para no resultar vencidos a las primeras de cambio o para no salir corriendo llenos de miedo en la primera escaramuza. Pero para eso hace falta crecer en un ambiente exigente del que se excluyan la mediocridad o los mimos excesivos. El amor verdadero busca el bien objetivo del ser amado. Y, en este caso, el bien objetivo es la adecuada preparación para la vida. Pensar y actuar de otra manera es un gravísimo error que debe evitarse a toda costa.