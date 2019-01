Fuerzas democráticas deben unirse para continuar lucha contra la delincuencia

Es fácil olvidar adónde estábamos hace cinco años y adónde estamos ahora. La memoria colectiva es frágil. Las percepciones de los hechos cotidianos, la polarización en el enjuiciamiento de las acciones gubernamentales, los desacuerdos crecientes que impiden imaginar soluciones, la ansiedad colectiva, nos impiden identificar de dónde venimos, valorar lo que hemos logrado. Y la capacidad –inédita y desconocida– que tenemos los hondureños, como sociedad –que usa parte de sus fuerzas– para vencer los retos del crimen y la inestabilidad. Lo oportuno es enfrentar, pasado con presente. Y desde esta comparación imaginar el futuro con optimismo. Y pasar del pesimismo destructivo e incapacitante al optimismo racional. Porque, si no nos dobló lo peor del pasado, no fracasaremos en el intento en que estamos enfrentado con la criminalidad. Porque, aunque no se quiera aceptar, hemos mejorado.

Para recobrar la visión objetiva de las cosas tenemos que apreciar la dimensión de los retos, la globalidad de los mismos, para identificar sus esencias y valorar lo que tenemos que hacer para continuar. Para asumir, juntos, como una colectividad fuerte e históricamente comprometida, las responsabilidades de todos y de cada uno. Porque la inseguridad que afecta al país no es solo cosa del Gobierno, sino que de todos. Sin pasar por alto, el reconocimiento valiente que, si nos hemos equivocado, debemos rectificar. El Gobierno está al servicio de los intereses generales, sin exclusión de grupo o sector alguno del país y de su sociedad.

Formación de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES).

Cómo estábamos en 2013 y qué pensábamos.

Como efecto de la burbuja bancaria de 2008, la crisis de 2009 y las elecciones de 2010 introdujeron en el pensamiento colectivo hondureño enormes cambios en la percepción de la realidad, especialmente sobre la legitimidad de las explicaciones, poniendo en precario los compromisos y comportamientos que hasta entonces habíamos manejado frente a las crisis. El paradigma de la unidad en forma por lo demás extraña fue cuestionado en favor de un individualismo exagerado. Y se pasó por el alto el orgullo, que hasta entonces habíamos manejado, sobre que nuestra capacidad para dialogar y ponernos de acuerdo nos ponía a salvo de cualquier dificultad. Y ocurrieron dos hechos graves: politizamos todo lo visible y lo invisible y renunciamos a la fuerza individual que en forma comunitaria había sido tan útil en el pasado. Y en vez de imaginar y aplicar soluciones para el bien de todos, más bien fueron usadas por los grupos de interés, prevalencia y superioridad en el logro de lo suyo, para dividirnos.

Las dificultades, entonces, fueron exageradas, las soluciones de los otros disminuidas, cuestionadas. Y lo que conseguía cada grupo se basó en verdades que nadie podía discutir porque eran inobjetables para sus miembros.

El individualismo ramplón, el sectarismo irracional y la pérdida de ética en la política nacional nos volvió incompetentes para entender las cosas, para diferenciar las líneas de las peleas, el tamaño de los peligros y la obligación de discutir sobre los medios para resolverlos, en vez de usarlos como fines para conseguir beneficios electorales. Por primera vez, desde 1924, jugamos con la existencia de Hondura, como medio para obtener el poder. El gozo por lo inmediato aumentó la confrontación y puso en peligro la existencia de Honduras, la paz de la república y el bienestar de la población.

Al iniciar la campaña electoral de 2013 ocurrió algo inédito. El eje de la discusión interpartidaria no fue el desarrollo del país y el bienestar del pueblo, sino que el problema de la violencia y la forma de enfrentarlo. Dentro de una polarización irracional se desarrollaron, en cambio, dos alternativas contrapuestas: pactar con los delincuentes, evitando molestarlos o amenazarlos; o enfrentarlos, con todo el aparato legal disponible, en forma enérgica.

El eje de la discusión política fue por primera vez no la felicidad del pueblo, ni el desarrollo del país, sino que la tranquilidad e impunidad de los delincuentes, o su derrota. Por ello,se discutió en voz alzada si lo que teníamos que hacer para enfrentar los retos de una criminalidad desmesurada era beneficioso para sus protagonistas o no. Los estrategas de la campaña de Xiomara Castro identificaron que era necesario evitar la provocación, no comprometer a las fuerzas del orden contra los criminales, y más bien discretamente discutían en privado la conveniencia de pactar para que por su voluntad y por los beneficios que ofrecía el Gobierno, los delincuentes redujeran el grado de amenaza contra la colectividad, una postura tibia que desafortunadamente no han abandonado.

Además, su esposo y líder máximo de Libre parecía para entonces (2013) un hombre que no tenía muy clara la peligrosidad de los narcotraficantes, más bien, mostraba alguna simpatía hacia ellos. Posteriormente, algunos implicados fueron candidatos a diputados, correligionarios suyos, e incluso uno estuvo a punto de ser nombrado viceministro de Seguridad, cosa que llevó a la muerte al congresista Juan Ramón Salgado, asesinado por un comando guatemalteco. Y finalmente, entre los documentos de Wikileaks el entonces embajador de los Estados Unidos Charles Ford informó a Washington que de las acciones contra los narcotraficantes emprendidas por la DEA no se le informaba al presidente Zelaya para proteger a los oficiales involucrados en la lucha. Sus palabras textuales fueron: “No puedo informar a Zelaya sobre acciones delicadas de aplicación de la ley y de antinarcóticos debido a mi preocupación de que esto pondría en peligro la vida de los funcionarios de los Estados Unidos”, escribió textualmente, mostrando de qué lado estaba Zelaya.

En cambio, Juan Orlando Hernández, el candidato del Partido Nacional, y sus asesores pensaron de manera diferente: había que enfrentarlos usando los recursos disponibles y dentro de la legalidad, buscando su derrota e inmovilización, para recuperar los espacios perdidos y garantizar al final el bienestar y la seguridad de todos los hondureños. Xiomara Castro y Manuel Zelaya se opusieron a la creación de la Policía Militar del Orden Público, a la extradición de los hondureños responsables de delitos vinculados al narcotráfico y pedidos por otros Gobiernos, especialmente por Estados Unidos.

Frente a estas dos posturas, los electores vacilaron inicialmente. Los seguidores de Libre, confundiendo lo que era la revancha, complicaron la discusión pública haciendo dos cosas: le restaron importancia a la gravedad del problema de la inseguridad y la percepción y preocupación consiguiente que le provocaba al pueblo hondureño. Por ello es que al principio de esa campaña la meta era derrotar con ánimo irracional y vengativo – en la forma que fuera al Partido Nacional – comprometiendo incluso e infravalorando el problema de la inseguridad, reduciéndolo a un simple medio, no como el tema central. Los ideólogos del Partido Nacional, en cambio, colocaron la confrontación del problema de la inseguridad como meta orientadora en la búsqueda del éxito en las elecciones. Libre colocó las cosas al revés. Por ello es que al inicio de la campaña, Xiomara Castro despunta en las encuestas y Juan Orlando Hernández, discretamente, se movía lentamente, 13 puntos atrás que, algunos, de ambos bandos, creían que era difícil de superar.

Las encuestas de principios y mediados de la campaña mostraron la situación de partida y la forma como los electores de ambas posturas juzgaban las cosas y comprometían sus votos. La confrontación por los hechos de 2009, el ánimo vengativo y la dureza y peligrosidad del reto de la inseguridad fue un dilema que los electores tuvieron que enfrentar. Y la calidad de las propuestas, claras y sencillas, y las medidas que desde el Legislativo impulsaba Hernández sobre la reorganización de la Policía y el involucramiento de los militares, los involucrados en acciones de narcotráfico, la modernización del sistema carcelario y la depuración de la Policía, todas contrapuestas, ayudaron a los electores a decidirse en la medida en que la campaña se fue acercando a las elecciones. Hernández tomó la ofensiva y las posturas de Xiomara Castro, todas fueron negativas. No aportaron ninguna propuesta creativa. Por ello los resultados electorales favorecieron al Partido Nacional, que se mostró más decidido; mientras que Libre se colocó a la defensiva, oponiéndose a cualquiera cosa que modificara la tranquilidad de los delincuentes a los que creían, en un cálculo oportunistas, que no debían provocar. La estrategia del caracol. Al final, JOH le ganó a Xiomara Castro por 8 puntos. Había vencido la sensatez y el sentido común.

Elementos de la Policía Militar y agentes de la Policía Nacional patrullan las calles.

Las reacciones de la criminalidad ante las decisiones de Hernández Alvarado

El tema central del combate a la criminalidad puso en alerta a la criminalidad, especialmente a la vinculada con el narcotráfico. Y por ello, optaron en favor de Xiomara Castro que era, a su juicio, el mal menor. Hernández, colocado en una situación de inferioridad en las encuestas, apuró el paso. Y desde su posición en el Congreso Nacional impulsó la emisión de leyes en contra de los vinculados con el narcotráfico e incluso frenó una iniciativa desde la Corte Suprema de Justicia -que les favorecía a los implicados en actos irregulares- acompañándola con acciones valientes como la depuración de la Policía y la creación de una nueva estructura, basada en los militares, prometió mejorar el sistema penal. Con los líderes de Libre se podía negociar. Con Hernández, el camino estaba cerrado. Por ello es que diez días después de las elecciones y conociéndose ya quién era el ganador de las mismas, la familia Rivera – conocidos popularmente como Los Cachiros – inició negociaciones secretas, acompañados por su abogado, en Belice, con fiscales y oficiales de la DEA, para pactar su entrega.

El arreglo final, después de 20 reuniones: entrega voluntaria a una corte de los Estados Unidos de dos de los hermanos, mientras protegían a otros miembros de la familia a cambio de denunciar a varios peces gordos. Por ello es que al mayor de los Cachiros se le atribuye una cantidad desmesurada de crímenes, denunció al hijo y al hermano del presidente Lobo Sosa y al hermano de Hernández Alvarado, así como a sus contactos y colaboradores dentro de la Policía, “Que tenía dos funciones simples, nos dijo Omar Rivera: volver los ojos para otro lado o proteger a los convoyes que transportaban la droga en el territorio nacional, pasando fácilmente todos los controles”. Por supuesto, algunos oficiales se involucraron en las muertes del general Gonzales y de Alfredo Landaverde.

Aquí es obligada una reflexión: si Hernández hubiese perdido las elecciones y ganado Xiomara Castro, ¿los Cachiros se habrían entregado a la justicia de los Estados Unidos? Creemos que no, categóricamente no. Excepto que la DEA les hubiera acorralado en forma que nosotros, en este caso, no podemos imaginar porque carecemos de información para ello.

¿Habría JOH procedido como lo ha hecho si hubiese sabido la implicación de su hermano?

Vistos los resultados de la persecución, captura y entrega a las autoridades judiciales de los Estados Unidos de los implicados en acciones de traslado de droga a aquel país, la pregunta es obligada: ¿Lo habría hecho sabiendo que uno de sus hermanos estaba implicado? De acuerdo con indagaciones realizadas, no lo sabía. Pero creemos que si lo hubiese sabido, habría procedido en igual forma por una razón sencilla: en la campaña de 2013 descubrió que la ruta escogida era la única que le permitiría ganarle las elecciones a Xiomara Castro y convertirse en presidente de la república.

Veamos esto un poco más. En el principio, Hernández es el primer líder político que entiende la peligrosidad del narcotráfico, que toma conciencia de que Honduras a principios de 2003 estaba en camino de ser un Estado fallido, y que había que enfrentar valientemente las cosas porque al final, la destrucción y desprestigio del Gobierno era su propio desprestigio y destrucción como líder político.

En lo que respecta a si sabía si su hermano estaba implicado, la conclusión es muy clara: no lo sabía. Dos consideraciones para justificarlo, una histórica y otra coyuntural. Hernández es miembro de una familia numerosa, son 17 hermanos. Hijo de un padre que tuvo dos matrimonios y varias relaciones extramatrimoniales. Aunque con la mayoría tienen buenas relaciones no maneja la misma cercanía con todos ellos. Además, obligado por las circunstancias tenía siempre la vista hacia afuera, colocando en la penumbra, como nos ocurre a todos, lo cercano. Y en lo coyuntural, es obvio el comportamiento de Hernández, cuando escuchó los primeros rumores fue muy categórico: aconsejó a su hermano para que se comunicara directamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para aclarar las cosas. Cosa que su hermano hizo diligentemente, pero sin decir toda la verdad, cosa que Hernández supo solo hasta después.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante una disertación.

Los resultados logrados

Las cosas con el Gobierno de Hernández han sido distintas si otra persona estuviera al frente del Ejecutivo. Las instituciones, algunas bajo asedio incluso, se han fortalecido. La Policía que tenemos es mucho mejor que nunca antes. Y la actuación de los diferentes grupos que combaten en contra del delito es objeto de más coordinación. Y son mayores los espacios adonde los delincuentes han sido derrotados que aquellos en los que la inseguridad todavía campea, libre e indómita. La Fiscalía se ha fortalecido y al mando de Chinchilla es más independiente que nunca. Y aunque todavía tiene fallas y debilidades (reducida capacidad para enfrentar todos los problemas y demasiado énfasis en lo penal, descuidando otras materias del derecho aplicables a los infractores) ha logrado unos niveles de independencia que nunca habíamos visto antes.

La reducción del índice de criminalidad del 90 por 100,000 habitantes a 42 es un logro que ningún país en el mundo ha conseguido desde que se tienen datos confiables. Lo hecho por Honduras, por su Gobierno y por los agentes del orden y la justicia es extraordinario y lo debemos valorar en estos momentos, y celebrarlo sin mezquindades.

Las fallas cometidas y las lecciones aprendidas

Pero no todo se ha hecho bien. Se han cometido errores, algunos de alto valor estratégico. El primero de ellos es la disposición a hacer todas las cosas solos, sin buscar alianzas con fuerzas de la sociedad, posiblemente por alguna arrogancia inevitable. El fragor del combate, los riesgos de compartir información, las dudas o porque no se quería compartir los éxitos con nadie que, siendo promesa de campaña, debía derivar en favor del Partido Nacional. Así terminó – posiblemente sin que ese fuese el propósito– politizada la acción de lucha en contra de la delincuencia. Cosa que la oposición política, representada por Nasralla y Zelaya, consolidaron con sus ataques continuos. El segundo error estratégico fue aislar de forma inadecuada a la criminalidad, la inseguridad y la frustración de los sectores inferiores de la sociedad, de la cultura hondureña, de la economía y su compromiso de forjar un capitalismo moderno con capacidad de absorber la mano de obra más joven del país, y de la psicología colectiva de los hondureños.

Por ello, la acción tuvo un carácter solitario, cargado de individualismo. Que en los primeros momentos fue justificada porque se trataba de una verdadera emergencia nacional. Pero que una vez que los hechos delictivos bajaron del 50% fue inevitable que se viera que la delincuencia era un hecho de anomía social, por lo que la responsabilidad por su combate era obligación de todos, sin contaminaciones ideológicas o partidarias. Ese es el momento en que estamos ahora.

En términos tácticos, las fallas han consistido en la incapacidad de explicar en forma suficientemente clara el origen y naturaleza de las maras o pandillas, el pasar por alto que la integración de jóvenes provenientes de familias destruidas es la fuerza que las alimenta. La politización del sistema educativo, la falta de dinamismo de una economía que no despega y la composición por edades de la población y su ubicación en el territorio nacional. Estas cosas no se valoraron suficientemente en los primeros momentos. Como efecto de esta visión táctica equivocada, los éxitos se los ha atribuido en forma exclusiva el Gobierno y su aparato de seguridad, sin compartirlos con la sociedad. La oposición no democrática le ha atribuido los fracasos. Lo que ha aprovechado la oposición para disimular que en su objetivo por derribar el Gobierno de Hernández se esconden los intereses de quienes quieren volver al pasado.

El relato de los éxitos gubernamentales ha sido incompleto. Finalmente, el ultimo error táctico ha sido el manejo de la depuración policial. En primer lugar se ha presentado como global y homogénea. En segundo lugar, muy mediatizada – pero sin diferenciar a los que salieron de la Policía por corruptos y criminales, de los que lo hicieron por edad, por su propia voluntad, enfermedad o porque “habiendo muerto”, todavía aparecían en las planillas –, haciendo con ello más enemigos que amigos. Por estas fallas, Nasralla hace bandera en forma inconveniente e irresponsable frente a los intereses nacionales, la “justicia” de los depurados y las maras adquieren asesores muy competentes. La mayoría han recibido sus prestaciones legales, según Omar Rivera. Y de los que han ido a los tribunales, uno solo ha sido favorecido por fallas en los procesos. Hay 300 policías depurados que no se sabe adónde están ni qué hacen, están tranquilos en sus casas o involucrados en los actos con los que se pretende trasmitir la impresión que la lucha contra la delincuencia es un fracaso, es decir, en las matanzas, la mayoría sin otro sentido que desprestigiar las acciones que se ejecutan en contra de la delincuencia.

El mayor error: echar marcha atrás

Hasta donde se ha llegado en la lucha en contra la delincuencia constituye un punto sin retorno. Retroceder en la lucha, o tomar una pausa, abandonando las estrategias generales seguidas o cambiando a los actores principales es un error que si se comete tendrá resultados peores que si no se hubiese hecho nada. Más bien, hay que apurar el paso. Rectificando los errores y estableciendo alianzas con partidos, sectores económicos, sectores sociales y culturales, más bien podemos tener más fuerza, porque ir más allá de donde hemos llegado, sin un pacto con la sociedad, es muy difícil, casi imposible. De allí que despolitizar las acciones contra la delincuencia, alejar a los partidos democráticos y sus líderes principales de las acciones irregulares, parecidas a las que ejecutan los delincuentes, es un imperativo categórico insoslayable.

Pero mucho más grave es retroceder. Si se hace, los intereses de Honduras – que algunas veces muchos subordinan peligrosamente a los de otras potencias – se pondrían en enorme peligro. Suprimir la Policía Militar de Orden Público sería un grave error. México nos está imitando, porque se ha probado que la estrategia hondureña es efectiva y da resultados. Así como es igualmente equivocado bajar la marcha de las acciones referidas a la defensa de territorios, al perfeccionamiento del sistema carcelario y la continuación de la depuración policial. O pretender como pretendía Xiomara Castro en 2013: que los militares regresen a los cuarteles.

Más bien hay que aprender de los errores, ampliar la base de respaldo de la sociedad para que se tenga conciencia que la lucha en contra de la delincuencia no es una tarea exclusiva del Gobierno, ni una acción que debe formar parte de la discusión política partidaria, ni mucho menos creer individualmente que solo es cosa de los otros. Y que no tiene que ver en lo individual con cada uno de nosotros.

Los países amigos deben continuar apoyándonos

Los países con alguna relación con nosotros se han dividido, como los partidos políticos nacionales. La minoría encabezados por Venezuela y sus satélites no han reducido el acoso en contra de Honduras y su Gobierno en forma discreta o apoyando abiertamente a Libre. Pasando por alto los éxitos logrados, los sacrificios hechos – se han perdido 83 vidas de policías, militares y fiscales, cuyos nombres debemos tener siempre presentes, protegiendo a sus familiares – y la tranquilidad de los hondureños, apoyando iniciativas destinadas a crear intranquilidad por parte de partidos políticos, donde algunos de sus líderes no diferencian la tranquilidad nacional obsesionados por su afán por lograr el poder por la vía que sea olvidando que el único camino legitimo al poder es vía las urnas.

Pero hay otros que han respaldado al pueblo hondureño y al Gobierno de Hernández. Estados Unidos, UE, Israel, Brasil, Guatemala, El Salvador, solo para mencionar algunos, le han dado apoyo material a Honduras, información puntual, tecnología especial y aliento. Ello ha sido crucial para asegurar lo logrado. Pérdida de ese apoyo sería fatal para Honduras, y una contribución, involuntaria desde luego, para los delincuentes y los políticos que en el escenario nacional representan sus intereses. Nadie se retira de la batalla cuando se tiene acorralado al enemigo, ni se regresa en el medio del ascenso, porque la caída tiene efectos devastadores. Deben entender – algunos así lo han entendido – que en la medida en que se avanza, la resistencia de los vencidos hace acopio de sus últimas fuerzas para doblegar la moral de los que deseamos una Honduras segura, con instituciones confiables y con una sociedad – como nunca antes – sabe que una marcha atrás es contraria a sus intereses

El camino a seguir y las acciones a tomar

1. Es urgente tomar conciencia que la lucha en contra de la criminalidad es de interés colectivo, sin colores políticos o intereses mezquinos y subalternos.

2. Que la responsabilidad es de todos. Que no cabe la neutralidad, porque incluso ella es una forma de complicidad. Y mucho menos, es moralmente aceptable, convertirla en una bandera política. O una forma para descalificar los resultados alcanzados con enormes sacrificios haciéndole creer al pueblo que los errores cometidos hay que exigírselos al Gobierno, mientras los éxitos se les otorgan a actores externos a nuestro país.

3. Necesitamos que los partidos políticos democráticos, algunos de los cuales han sido víctimas de la manipulación de la peor especie, descubran que la inestabilidad en las calles, las alianzas de los que piden la alteración de los procesos seguidos, no solo conspiran contra los intereses nacionales, sino que además contra su propia existencia como instrumentos necesarios de la existencia democrática, la paz de la nación y la tranquilidad del pueblo hondureño. Para ellos deben unirse forjando una tregua para que el muro defensivo y la fuerza con que atacamos se multiplique y se fortalezca.

4. Es necesario que las fuerzas económicas, tanto la gran empresa nacional o extranjera como los pequeños empresarios del país, reciban por parte del sistema público los alicientes y las libertades para que podamos salir de este mercantilismo, disfrazado de capitalismo de compadres, evolucione dentro de la doctrina de la libertad para permitirnos el desarrollo de un capitalismo social, moderno y eficiente, que nos dé riqueza, capacidad para competir en los mercados y empleo y bienestar para la mayoría de la población desempleada del país.

5. Involucrar a toda la sociedad en la lucha en contra de la delincuencia que no solo nos golpea en lo individualidad, sino que con promete la existencia del país. En consecuencia de la gravedad del asunto debemos dar la espalda a quienes nos invitan a llevar a la acción política a escenarios fuera de la ley similar a las conductas de los delincuentes a los que debemos combatir sin tregua ni descanso.

6. Firmar un pacto de seguridad ciudadana entre las fuerzas políticas democráticas, organizaciones obreras y campesinas, Iglesia Católica y entidades evangélicas, oenegés, patronatos y asociaciones comunitarias, autoridades municipales y centrales, para hacer un frente común ante los desafíos que en retirada nos plantean la delincuencia común y la delincuencia política que se ha colocado en forma suicida al servicio de aquella.

7. Hay que mantener eterna vigilancia sobre los actores principales: el Gobierno, el Poder Judicial, la Fiscalía y la Policía reconociendo sus méritos, pero corrigiendo inmediatamente sus errores y fallas.

8. Movilizarnos todos, en cada barrio, organizándonos para defendernos de los delincuentes, intercambiando información con los vecinos, denunciando a los sospechosos y respaldando a las autoridades, las cuales deben darnos seguridad que nuestros apoyos solidarios y comunitarios serán protegidos por ellos.

9. Y, finalmente, tomar conciencia todos, sin excepción, que tenemos razón cuando nos defendemos, que estamos ganando la batalla, que los caídos en esta lucha merecen nuestro reconocimiento y que las autoridades están al servicio de la paz y la tranquilidad. Para lo cual debemos vernos como hermanos y compatriotas, unidos en una lucha sin tregua, en la que nos jugamos la paz y tranquilidad nuestras y de nuestras familias, la operación y defensa del sistema democrático y la existencia de la Honduras republicana que nos heredaron nuestros próceres.

Tegucigalpa, enero 18 de 2019