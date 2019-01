Pericia no es análisis

“Coito trabajará con un grupo plagado de jóvenes”, dice en un texto periodístico de deportes. He leído en varias oportunidades notas con ese “plagado” de tonterías que en nada abonan al buen uso de la lengua. Para mí no es posible que los jóvenes futbolistas sean una plaga, puesto que plaga es la aparición masiva de seres vivos de la misma especie que causan daños a poblaciones o la vida vegetal; las ratas son una peste, como o son tantas enfermedades; y en su sentido mas amplio, una plaga se define como cualquier especie animal que el hombre considera perjudicial a su persona o propiedad o al medio ambiente. A veces los cronistas deportivos aplican de metáforas nada agradables pudiendo hacer uso del nivel referencial, por lo que el ejemplo con el que comienza esta columna tuvo que haber sido así: “Coito trabajará con un grupo repleto de jóvenes”. Siempre he pensado que el lenguaje jurídico tiene que ser muy objetivo para evitar ambigüedades; la expresión jurídica no admite connotaciones, es denotativa, Sin embargo, muchos de nuestros abogados (quienes están en la obligación de manejar muy bien la lengua, en este caso el español) cometen errores crueles cuando hablan o escriben, incluso, abogados diputados que redactan leyes empleando palabras inadecuadas, como este ejemplo que aparece en un diario: “Dada la cantidad y el volumen de folios de la prueba pericial admitida por el Ministerio Público requiere de un tiempo racional para su análisis, siendo que el ente acusador presentó su última pericia el 11 de enero a las 4:47 de la tarde, conteniendo 1,908 folios (páginas), sin haber acompañado las copias para las partes intervinientes. En ese sentido, los jueces dieron un plazo de 12 días para que las partes procesales interesadas en el proceso estudien la pericia presentada por el MP”, Claro, el lector común, el no muy bien formado léxicamente, considera que en este caso (por cierto muy mal redactado) todo anda bien, y de esa manera esto contribuye a que los palabros se vuelven palabras. Pericia, señores togados (y reporteros también) no es sinónimo de estudio, análisis, evaluación, valoración, informe, opinión, Pericia es sabiduría, experiencia y habilidad en una ciencia, arte, oficio: “La pericia del piloto hizo que el aterrizaje del avión fuera exitoso pese a los desperfectos que la nave presentaba”, o sea que la habilidad, la experiencia del piloto, fueron decisivas. Es correcto hablar de prueba pericial, como el estudio que hace un perito en determinadas situaciones: “Los fiscales entregaron la prueba pericial”, el análisis, estudio.