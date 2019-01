Hacer sitio a los jóvenes

A menudo nos encontramos con situaciones en las que siempre sale el mismo tema. La Iglesia tiene que actualizar su mensaje, tiene que abrir sus puertas a los jóvenes porque si no se van a quedar solos. Cuando el papa Francisco invitó directamente a tres millones de jóvenes en Río les pidió ser protagonistas del cambio, a que no se metan en la cola de la historia pues por ustedes entra el futuro en el mundo. Además pidió a los jóvenes que no dejen que otros sean protagonistas del cambio, les invitó a no quedarse en la parroquia, en la comunidad, cuando tantas personas están esperando el evangelio.

Los jóvenes no suelen encontrar respuestas a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus inquietudes o sus reclamos y aprender a hablarles en el lenguaje que ellos comprenden. Si queremos que en la sociedad o en la comunidad cristiana suceda algo nuevo, debemos dejar espacio para que nuevas personas puedan actuar. El reto actual debería ser preparar a todos los jóvenes para que vuelvan a sus casas con las mochilas llenas de experiencias de fe, de rostros amables, de abrazos sinceros y en definitiva de alegría para poder contagiarla allá donde vayan. Que realmente sean conscientes de que tienen que ser oídos y comprendidos, que reclamen la atención, que se preocupen por la sociedad aspirando a ser interlocutores sociales y lo más importante es que entre todos construyamos una sociedad más justa, más amable donde todo el mundo tenga cabida, sin excluidos. En definitiva para afrontar los nuevos desafíos sociales y eclesiales dice el papa Francisco, los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual.