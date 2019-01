Los defectos de los demás

Sna Pedro Sula, Honduras

Igual que nosotros, las personas con las que interactuamos todos los días: cónyuges, hijos, colegas, amigos y desconocidos, tienen defectos y manías. Algunos de esos defectos son tan notables que, efectivamente, llegan a dificultar la convivencia o, por lo menos, ponen a prueba la paciencia de los demás.

Hay, también, gente que ha sido capaz de convertir las virtudes más valoradas, como el orden, solo para poner un ejemplo, en una manía detestable; así, van ordenando los manteles de un restaurante mientras caminan hacia su mesa o comienzan a recoger los platos de una mesa cuando aún no hemos terminado de comer, o enderezan cuanto cuadro medio torcido se ponga en su camino. Otra gente tiene unos hábitos higiénicos –y la higiene es algo muy importante en la vida– que rayan en la compulsión hasta llegar al escrúpulo, y se lavan las manos mil veces al día, esperan que alguien más abra una puerta para pasar ellos, así no tocan el picaporte, o llevan para arriba y para abajo su propia pluma para no usar otra que alguien haya tocado por aquellos de virus, microbios y bacterias.

Están también los eternos impuntuales; los que morirán cuando ellos decidan, los que caen todos los días en el mismo congestionamiento vehicular o llevan una existencia tan llena de imprevistos que cada día parece una carrera de obstáculos. Y qué me dicen de los locuaces, los que no paran nunca de hablar, los que no le prestan la “guitarra” a nadie, los que cansan, los que ya aburren, los que marean... A lo mejor, nosotros mismo somos uno de esos, y somos lo que con frecuencia ponemos a prueba los nervios y la dulcedumbre de los demás.

Curiosamente, esas personas que nos rodean, y que, repito, suelen estar llenos de defectos, son las que definen el mejor ambiente para que los demás adquiramos y nos ejercitemos en un sinfín de hábitos éticos, de virtudes humanas. Esas personas son como la lima que nos ayuda a lijar, a pulir, a esmerilar, a suavizar nuestros propios defectos. Alguna vez me he referido a una piedra redonda y lisa que se utilizaba para macerar vegetales y condimentos en la casa de mis padres. Era una piedra de río, que luego de rodar y chocar contra otra piedras había perdido sus aristas. Esos golpes la habían moldeado y vuelto útil, solo así había podido entrar a una cocina y facilitar la preparación de los alimentos.

Pues nosotros igual. Pensemos en cómo los defectos de los demás nos educan, nos forman, nos moldean, nos mejoran. Y como todos tenemos defectos en abundancia, las oportunidades están a la mano. No las desaprovechemos.