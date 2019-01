¡Valientes y dientes!

“Considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo” (Aristóteles).

La valentía es el hábito de superar temores, es parte de la virtud de carácter, es un concepto muy común pero a la vez confuso y difícil de definir, la realidad es que ser valiente significa muchas cosas, pero una de ellas no es no sentir miedo, no es el atributo dado solo a héroes, no es solo el valor que podemos tener para ayudar a otros arriesgando el propio bienestar, es pagar el precio por nosotros mismos. Vivir en esa actitud crea una atmósfera positiva e inspira confianza, entusiasmo y buena salud física; el no tener esa valentía siempre produce temor, desaliento y depresión. Cuando se enfrentan los propios defectos, se necesita ser valiente para llamarse a la prudencia y no hacer actos de temeridad e irresponsabilidad, cuando se crea un hábito se establece un carácter, el decir lo que pensamos muchas veces nos paraliza, para otros el hablar en público, en una persona tímida por ejemplo es un acto de valentía; el valor puede ser una virtud de los sabios o una vanidad de los necios.

Mahatma Gandhi su ideal, ingenio y principios, con el fin de evitar que India se encontrara dominada y ocupada por los británicos, lo llevó a levantar su bandera de lucha pacíficamente y conseguir la paz y la calidad de vida para sus compatriotas, él fue asesinado por sus ideales, pero se mantuvo firme y valiente hasta el final de su vida. Si queremos ver una nación, familia y personas transformadas debemos hoy decidir con valentía, esforzarnos a ser pacientes, que Honduras es nuestro legado por conquistar; necesitamos ser valientes para pedir ayuda, las personas brillantes, visionarias, son aquellas que trabajan en equipo y en un esfuerzo colectivo, ser valientes para perdonarnos y unir la nación hondureña. Se necesita ser valiente para aceptar un error y enmendarlo, el temor no es real solo si usted lo cree. Hoy con todos los dientes seamos valientes.