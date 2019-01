Roatán sin pajillas

Los chinos usan mascarillas ya casi como parte del atuendo diario, creen que se protegen de la contaminación ambiental, factura necesaria que tienen que pagar por ser uno de los mayores contaminantes del planeta; pero aunque la mascarilla parece lo ideal ante tanta contaminación, esto no ayuda en casi nada. Está probado que usar mascarilla con los niveles de contaminación tan altos no es para nada eficaz. En Roatán no van a usar pajilla, no es para no arrugarse más temprano el rostro, es para proteger el rostro que mejor vende a Honduras, los bellos arrecifes de coral y sus hermosas playas, pero ¿es esto relevante ante la situación de la isla?

Las Islas de la Bahía representa en materia de turismo lo mejor de Honduras, aunque tengamos las ruinas de Copán aunque tengamos culturas vivas, lo que más admira el mundo y lo que más le gusta es el mar y las playas, y Roatán tiene una de las más hermosas del mundo; pero las Islas también comparten con tierra firme un sinnúmero de problemas ambientales que han estado allí por años, pero que lamentablemente no se han tratado debidamente y no se ha previsto sus efectos a largo plazo por las autoridades, y uno de esos asuntos más urgentes no son las pajillas.

Porque en Roatán existen problemas ambientales que si bien son compartidos por el territorio no insular, son más apremiantes para la Isla por su condición geográfica y por su industria turística, como por ejemplo el sistema sanitario y el tratamiento de las excretas, con la belleza de Roatán y la admiración que provoca en propios y extraños, ver semejante derrame de aguas negras, aguas industriales, lugares donde el sistema sanitario es inexistente da ganas de llorar, es como derramar basura en rostro tan hermoso.

Pero ahora la prohibición es para no usar pajillas en la industria del turismo, son las tortugas, es prevenir que muera la fauna marina. Y lo demás, que hay de los problemas más urgentes que se necesitan tratar antes de que el mejor rostro de Honduras se llene de arrugas, qué hay de un adecuado sistema sanitario, de las plantas de tratamiento de excretas y el adecuado tratamiento de la basura y demás desechos industriales. Ante tales problemas, los isleños no pueden hacer unísono con todo el mundo, con un mundo que se preocupa por las tortugas, pero ve como cosméticos la contaminación ambiental en China, un mundo juvenil con una generación que nació creyendo que van a cambiar un mundo que está a punto de colapsar.

Las pajillas pueden ser un inicio, pero no a conciencia de la realidad de las islas, las islas tienen mayores y más urgentes problemas ambientales, las pajillas son una opción, pero el resto de los problemas no lo son en manera alguna. Solo una conciencia activa de las autoridades, solo una visión de largo plazo para ir encontrando vías para resolver los problemas de las más paradisíacas islas del Caribe responde a esa realidad.

El apoyo gubernamental es fundamental, se trata de pasar de exhibir a exigir, no solo basta con exhibir lo bello que tenemos en las islas, se trata de exigir por la ciudadanía de las islas, que haya un plan de mitigación de los daños más notorios que se le están haciendo al ecosistema. Pero es así como todo pasa aquí en Honduras, hace poco hubo un incendio y hablaron más de quién era el culpable del incendio que de los daños ambientales y cuando no encontraron quién era el culpable allí terminó todo. El daño a la fauna, a la vida marina y al ambiente quedaron relegados por acciones legales para deducir responsabilidades al responsable del incendio. No podemos tener menos conciencia de los problemas reales. Cualquier acción a favor del ambiente tendrá nuestro respaldo, pero cuando hacemos alarde con un grano de arena, sentimos que estamos viendo de reojo el problema y que todo se trata de “pajillas”.