¡2019, posibilidades realidades!

¡Fíjate en los niños pequeños. No tienen límite. Su mente es un enorme panorama de posibilidades! Robin Sharma.

Toda posibilidad sirve para expresar la materia en constante movimiento, puede ser de diferentes formas, pero la diferencia de la “Realidad” es que esta designa aquello que existe, y representa el potencial de toda materialización de una posibilidad. Estamos iniciando un año de posibilidades y realidades, quizá no se ha realizado todavía, que no existe aún, pero tiene todos los fundamentos para hacerse real, eso es la posibilidad de llegar a ver cambios radicales para un bien en nuestra vida personal, laboral, familiar, cultural y a nivel de nación, la cual todos podemos sumar y multiplicar.

La realidad es todo aquello que ya tiene una existencia verdadera. Solo porque usted no ve que algo no sucede no significa que no va pasar; su vida está llena de éxito, ideas, destino, nació para triunfar. No defina su final por circunstancias temporales, quizá el ambiente esté limitado con nada ni nadie alrededor; Dios lo creo con semillas en su interior, no permita que la forma de crianza, la disfunción familiar, pobreza o riqueza lo haga retroceder. Muchos reaccionan ante los eventos de la vida con indiferencia, negación, o crean barreras psicológicas, y lo que todos tienen en común es que huyen de la realidad.

Lo mejor es hacerle frente a los problemas, esto al principio trae miedo y preocupación, pero se debe tener la actitud combativa y cuidar la percepción de sí mismo para definir el tipo de vida que usted pueda llevar. Si piensa de sí mismo como promedio se siente inferior por lo que alguien dijo de usted, si vive con culpa y condenación por los errores del pasado, eso va limitar su potencial y no lo llevará a su realidad. Eleanor Roosevelt dijo: “Nadie puede hacerle sentir inferior sin su permiso”. La herramienta principal de que su posibilidad no se vuelva realidad es el engaño, que permite que las circunstancias y las personas le convenzan que usted no podrá salir adelante este nuevo año. Usted no necesita que todos estén a su favor, usted y Dios son mayoría.