Comparto al cien por ciento con la madre de Forrest Gump cuando expresa “Life is a box of chocolates you never know what you might get” (“la vida es una caja de chocolates… uno nunca sabe lo que va obtener”). Aunque la madre de Forrest es un personaje ficticio, lo cierto es que de las cintas de Hollywood se pueden extraer muchas frases célebres que pueden ser aplicadas a la vida real.

Al comienzo de cada año todos nos preguntamos, ¿cómo será este año? Y la verdad es que uno nunca sabe lo que va a obtener, ni siquiera las pitonisas saben lo que le depara el futuro a cada ser humano. Pero resulta interesante siempre escuchar, leer o ver a los que profetizan el futuro y tomar nota de lo que expresan en relación con los posibles acontecimientos que nos depara el futuro. Para este 2019, por ejemplo, han anunciado: en el plano internacional, que las investigaciones por la influencia rusa en la elección de Donald Trump cercarán al mandatario estadounidense y a su círculo de allegados; que el presidente Maduro, de Venezuela, caerá; una fuerte recesión económica; la renuncia del Papa Francisco; importantes avances en la medicina; que los seres humanos al fin entrarán en contacto con vida extraterrestre…

Nostradamus para este 2019 profetizó: “El aire, cielo y tierra, oscurecidos y perturbados cuando al infiel, Dios y santos arrollarán”, escribió el astrólogo en una de sus cuartetas. Este fragmento haría referencia a un supuesto terremoto que tendría lugar en Estados Unidos.

En el plano nacional vienen nuevos tiempos, renovación y la caída de los que creyeron que el poder es eterno… Y yo me atrevo a pronosticar que el club deportivo Motagua volverá a ser campeón, pero como dice el profesor José de la Paz Herrera, alias Chelato, “Nunca se sabe”.

¡Paz y prosperidad en 2019 para todos!