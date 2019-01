El hombre del año

Al leer el título de este artículo muchos pensarían que me refiero a un poderoso empresario, de esos que hay decenas en el mundo, o a un político, no marrullero como los de Honduras, sino que a uno de esos que se ponen de moda en la esfera internacional, o más bien, a un frívolo y farandulero hombre del espectáculo, o tal vez a un afortunado deportista, o en el peor de los casos, a un mundano play boy del llamado jet set internacional. Pero no, caro lector, me refiero a un hombre pobre que hace un poco más de dos mil años, predicando el amor a Dios inventó el cristianismo como religión universal que hoy día toca a unos 2.4 billones de seres humanos alrededor del planeta.

Me refiero entonces a Jesús, o Jesucristo, cuya fecha exacta de nacimiento no está bien precisada por los historiadores, aunque sí la de su fallecimiento. Nació nuestro grandioso personaje antes de la muerte de Herodes, quien como sabemos ordenó la muerte de todos los recién nacidos de Belén, salvándose Jesús. Herodes, siendo hijo de un árabe no era consecuentemente un judío, pero reinó en Galilea por un acuerdo con sus ocupantes romanos. Su muerte, para los historiadores, tuvo lugar en el año 4 a. C por lo que, la mayoría de los especialistas ubican el nacimiento de Jesús en el año 5 o 6 a.C, teniendo lugar su muerte, de acuerdo con las teorías dominantes de los exégetas, el viernes 7 de abril del año 30 (a la edad de 33 años), el día de Pascua, en la época en que Pilatos era gobernador romano, lo que ha sido confirmado por el Evangelio de San Juan.

Como nos lo explican las sagradas lecturas, Jesús fue un contestatario radical en la época, pero no del poder romano, sino que, sobre un punto bien esencial, que Él era el Hijo de Dios. El Mesías anunciado por los profetas, muerto infamantemente y resucitado según la teología.

¿Cómo es que nace, después de la muerte de Jesús, el cristianismo? No se sabe nada sobre sus primeros tiempos, según lo explica el libro El comienzo del cristianismo, escrito por el padre Dominico Marie Emile Boismard, de la Escuela Bíblica de Jesús. Quien considera que, en el primer Evangelio, el de Marcos, “Jesús mismo reconocía que él no era Dios, pero sí “un hombre escogido por Dios para ser Profeta de los nuevos tiempos”, cuya misión fue transmitir a los hombres la palabra de Dios, invitándolos a amarse los unos a los otros y hasta nuestros enemigos.

Por eso, con el advenimiento del año 2019, Jesús es a nuestros ojos no solamente el hombre del año, sino que el hombre del milenio, quien siendo hijo de un carpintero pobre de Galilea cambió el curso de la historia del mundo, con su doctrina cristiana.

Lo que estamos seguros continuará fascinándonos a través de su divina palabra, la más difundida y respetada en el planeta.