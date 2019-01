¿Qué pasará en 2019?

"Solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”, Friedrich Nietzsche.

Si creemos y tenemos sueños para vivirlos y hacerlos realidad es valioso pensar en el futuro; siempre que se tiene el futuro en el presente es un motivo para vivir, un anhelo, algo por lo que vale la pena luchar y trabajar hasta estar dispuesto a morir; siempre existirán las dudas si estamos dando los pasos correctos sobre todo en base al tiempo que estamos viviendo. Es importante que todo ser humano pueda planificar su futuro tomando en cuenta las áreas vitales como ser la espiritual, mental, física y emocional, que se ven relacionadas en su presente y futuro de toda la vida humana, la mayoría de las personas toman el tiempo en forma lineal por eso viven más en el presente y con una pobre planificación del futuro, en el aspecto económico se sufre por no hacer la previa planificación donde se gasta más de lo normal, dejando un sistema de vida endeudado como recién han pasado estas fiestas de fin de año; el futuro no se improvisa, ya que no somos seres eternos en la tierra pero sí en el espíritu, aproveche su tiempo, juventud, inteligencia, salud. En el área espiritual busque la fuente que es Dios mismo el cual es vivir no por el presente ni futuro sino por lo eterno; “Nuestros modelos de pensamiento no constituyen nunca la totalidad de todo cuanto existe, simplemente son modelos, aunque unos funcionen mejor que otros”, Albert Einstein.

El área mental es importante, ya que de acuerdo con sus pensamientos que cada quien repite y construye en su mente, así será su futuro, atraemos lo que creemos y lo que creemos es resultado de lo que pensamos. En la parte económica, muchos no lo administran, lo gastan y derrochan, es fundamental establecer límites y presupuesto; no se puede pensar que la vida es como viene y va, estamos iniciando un nuevo año, pasará lo que usted decida ser y hacer... La salud es indispensable para el futuro, sin ella no podemos disfrutar el presente. “El futuro está oculto detrás de los hombres que lo hacen”, Anatole France.