Política y emigración

El Vaticano ha dado a conocer el mensaje del papa para la Jornada mundial de oración por la paz, que, como todos los años, se celebrará el 1 de enero. En esta ocasión, el santo padre ha querido fijarse en la relación entre la política y la paz. Dentro del mensaje hay algunas frases significativas:

- “La búsqueda del poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia”.

- “La buena política está al servicio de la paz, respeta y promueve los derechos fundamentales”.

El papa también señala los vicios de la política; entre ellos, la corrupción, la negación del derecho, la justificación del poder mediante la fuerza, la tendencia a perpetuarse, la xenofobia, el racismo, el rechazo al cuidado de la tierra, el desprecio a los exiliados.

Recordando el centenario del fin de la I Guerra Mundial, rechaza la guerra y la estrategia del miedo. En ese contexto está la frase, quizá, más dura del documento: “No son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilidad a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza”.

Por último, recuerda los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos citando a San Juan XXIII: “Cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos es necesario que aflore también la de las propias obligaciones”. Desde mi punto de vista, se trata de un gran discurso, tanto por el tema elegido como por el desarrollo. He leído que algunos han visto en la frase sobre los emigrantes un ataque a Trump, a Salvini y, en general, a los políticos que se están oponiendo a la entrada masiva de emigrantes en sus países. Aunque a algunos les pueda parecer así, yo no creo que el santo padre esté a favor de un mundo sin barreras y sin fronteras donde se pueda pasar de un país a otro a voluntad... El papa tiene razón al pedir que no se culpabilice a los emigrantes de todos los males, pero no creo que con ello pretenda dar respaldo a la inmigración ilegal e incluso a la irrupción violenta en un país forzando las fronteras.